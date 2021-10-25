متحدث الرئاسة: إلغاء الطوارئ انعكاس لكل جهود الدولة في السنوات الأخيرة

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلغاء مد حالة الطوراىء بجميع أنحاء البلاد لأول مرة منذ 9 سنوات، يعد بكل المقاييس قرارا تاريخيا وعظيما جدا، موضحا أن مصر حاليا تشهد استقرارا كبيرا ليس على المستوى الأمني فقط، ولكن استقرارا بالمفهوم الشامل.

مصر حققت استقرارا على كافة النواحي

وأضاف «راضي»، خلال مداخلة مساء الإثنين، مع برنامج «حديث القاهرة»، المذاع على شاشة «القاهرة والناس»، أن الدولة المصرية حاليا تشهد استقرارا سياسيا، إضافة إلى استقرار على مستوى مؤسسات الدولة، بجانب استقرار أركان الدولة نفسها كما تشهد استقرارا اقتصاديا واجتماعيا، ومن قبلهم استقرار على مستوى عجلة التنمية، التي تمضي بها الدولة بخطوات ووتيرة سريعة، خلال السنوات الأخيرة ويشهد بها كل العالم.

رؤساء الدول وملوك العالم يشيدون دائما بالتنمية المحققة في مصر

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي في مداخلاته وأحاديثه المختلفة مع باقي رؤساء وملوك العالم، يستمع لإشادة من هؤلاء الرؤساء والملوك بخطوات التنمية الحقيقية التي حققتها مصر في الفترة الأخيرة.

ولفت إلى أن قرار إلغاء مد حالة الطوارئ، يمثل انعكاسا لكل الجهود التي قامت بها الدولة خلال السنوات الأخيرة، وتسببت في تحقيق حالة الاستقرار تلك على كافة المستويات.

حديث الرئيس حمل الكثير من الدلالات والمعاني

وأردف أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تحمل الكثير من المعاني العميقة، التي يجب أن نتدبرها، موضحا إن إشارة الرئيس مرتين إلى شعب مصر العظيم في حديثه، دليل واضح على السند الكبير التي وجدته مصر من شعبها، خاصة خلال المرحلة التي حاولت فيها الدولة أن تحقق الاستقرار الاقتصادي.

ونبه «راضي»، بأن شمول كلمة الرئيس على تحية الأبطال ورجال مصر من القوات المسلحة والشرطة، دليل واضح على إدراك الدولة بأن لولا هؤلاء ما كانت مصر لتنعم بما وصلت إليه الآن.

وأشار إلى أن اختتام الرئيس حديثه بالإشارة إلى أن مصر حاليا في طريقها للجمهورية الجديدة، يدل على رغبة الدولة في العبور إلى المستقبل بمفاهيم جديدة ومختلفة عما هو سابق.

وأكد «راضي»، من جديد على أن هذا القرار يمثل انعكاسا حقيقيا للحالة المتواجدة عليها مصر حاليا، مستخدما حديث الرئيس الدائم والمستمر والمؤكد على أن مصر وجدت طريقها بالفعل على مستوى التنمية وتحقيق الاستقرار الشامل على مستوى كافة النواحي.