3 طلاب يذبحون زميلهم أثناء خروجهم من الدرس بكفر الشيخ

لقي طالب بالصف الثاني الثانوي بكفر الشيخ مصرعه ذبحاً على يد 3 من زملائه، بسبب خلافات بينهم، مساء اليوم الاثنين، في منطقة «الـ47»، بمدينة كفر الشيخ، حيث تم تحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

نقل الطالب القتيل إلى المشرحة جثة هامدة

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بوصول طالب يُدعى «إبراهيم طارق إبراهيم عطية»، 18 سنة، من منطقة «ميت علوان»، شرق مدينة كفر الشيخ، جثة هامدة، إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، بعد قيام 3 من زملائه بذبحه بجرح قطعي في الرقبة، بطول 25 سم، بسبب خلافات بينهم.

القبض على الطلاب المتهمين والنيابة تبدأ التحقيق

انتقلت قوة من قسم شرطة أول كفر الشيخ إلى مكان البلاغ، حيث تبين من البيانات الأولية أن مرتكبي الحادث 3 من زملاء الطالب المجني عليه، وهم: «محمد ح. أ.»، و«عمرو أ. أ.»، و«صلاح ز. ك.»، وجميعهم بالصف الثاني الثانوي، وأعمارهم 18 سنة، وتم القبض عليهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق في المحضر رقم 3964 إداري قسم أول شرطة كفرالشيخ.