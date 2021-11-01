القبض على مدرس اعتدى على طفل بالضرب في كفر الشيخ

اعتدى مدرس على طفل، ضربًا، أثناء أخذ درس خصوصي، في أحد المراكز المخصصة للدروس الخصوصية في محافظة كفر الشيخ.

اتهام مدرس بالاعتداء على طفل بالضرب في كفر الشيخ

وقال مصدر بالتربية والتعليم في تصريحات لـ«الوطن»، إن أسرة الطفل حررت محضرًا بتعدي ع.أ.م، على الطفل أثناء قيامه بإعطاء الطفل درسا خصوصيا، بقرية إبشان التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ.

القبض على المدرس وإخطار النيابة لتولي التحقيقات

وأشار المصدر إلى أن المدرس تبين أنه غير مقيد بالتربية والتعليم، وأنه حاصل على كلية الحقوق، ويعمل مدرسًا ويعطي دروسًا خصوصية بأحد المنازل بقرية إبشان التابعة لدائرة المركز.

وأوضح أن قوات الشرطة ألقت القبض على المتهم بمعرفة مباحث مركز بيلا، وجار عرضه على النيابة العامة بمركز بيلا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يوثق اعتداء المدرس المذكور على الطفل وسط حالة من الاستنكار والاستياء بين متداوليه.