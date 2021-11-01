«متحدث الرئاسة»: مستشار النمسا تعهد باستمرار دعم العلاقات مع مصر

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، اليوم، إنه كان هناك نشاط كبير للرئيس عبدالفتاح السيسي في اسكتلندا؛ بدأ منذ وصوله السيسي أمس، موضحًا أن هناك لقاء جمعه الأحد، مع مستشار النمسا الجديد، وكان مثمرا ومهما للغاية، وتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين.

مستشار النمسا يشيد بالتجربة المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية

وأضاف «راضي»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن مستشار النمسا الجديد تعهد للرئيس السيسي بأنه مستمر على نهج دولته في دعم العلاقات مع مصر، وكما هو المعتاد حاليا في كل المقابلات الدولية التي يُجريها الرئيس السيسي في الخارج، هناك إشادات كبيرة بالتجربة المصرية ونجاح مصر؛ خاصة في الملفات التي تهم الدول الأوروبية مثل منع الهجرة غير الشرعية.

سيطرة مصر على الهجرة غير الشرعية

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الدولة المصرية أوقفت الهجرة غير الشرعية لدول أوروبا وسيطرت على هذه الظاهرة منذ 2016، فضلًا عن مكافحة التطرف والفكر المتطرف والإرهاب ونشر ثقافة التعايش، وهذا كان محور حديث الرئيس السيسي سواء مع مستشار النمسا الجديد أو في لقاءاته اليوم، وحتى في لقاء مع رئيس وزراء بريطانيا جونسون منذ ساعات، كما أن الجميع أشاد بدور مصر ومدى تأثيرها في المحيط الإقليمي ودول الجوار الإقليمي.