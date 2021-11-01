طقس الغردقة معتدل وانتعاش حركة الرحلات البحرية

يسود الغردقة طقس معتدل اليوم الإثنين وشمس مشرقة، وتترواح درجات الحرارة بين 23 و 31 درجة مئوية وسط استقرار الأحوال الجوية وهدوء في حركة الأمواج، ما ساهم في تنشيط السياحة وارتفاع معدل حركة الرحلات البحرية وانتشار السائحين على الشواطئ من مختلف الجنسيات الأجنبية.

وشهدت الرحلات البحرية نشاطا كبيرا، حيث أبحرت أعدادا كبيرة من اللنشات السياحية إلى الجزر البحرية بالغردقة، وسط طقس ممتع وكذلك حالة هدوء سادت شواطئ الغردقة.

ونظمت شركات السياحة رحلات «السيتي تورز»، شملت جولات لزيارة المعالم السياحية والمتحف والأسواق ومسجد الميناء الكبير بالغردقة وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة وعدد من البازارات والأسواق التجارية وشاطئ فلفلة بشارع شيراتون لمشاهدة الرحلات البحرية والتقاط الصور التذكارية خلال الجولة.

واحتفلت فنادق الغردقة بالهالووين حيث ارتدى السائحون ملابس تنكرية مرعبة بالإضافة إلى وضع المكياج بأشكال مخيفة في أجواء صنعت خصيصا لهذه المناسبة وسط احتفال أوربي خالص تزامنا مع ليلة 31 أكتوبر من كل عام.

طواري بالمحافظة َورفع درجة الاستعداد القصوى

وشهدت الغردقة أمس الأحد، طقسا متقلبا وسقوط أمطار تراوحت بين خفيفة ومتوسطة، وتكاثفت الغيوم وسط انخفاض في درجات الحرارة وتقلبات في الأحوال الجوية، وأعلنت محافظة البحر الأحمر حالة الطوارئ ورفعت الأجهزة درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية، واتخذت موانئ البحر الأحمر التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للإرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية.