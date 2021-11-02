أخبار شمال سيناء: افتتاح معرضي الكتاب ومنتجات «الإنتاج الحربي»

افتتح اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، معرض منتجات الإنتاج الحربي بالتعاون مع الجمعيات الاستهلاكية.

ورافق المحافظ كل من أماني رسلان، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، وإيناس صلاح، مشرف عام المعارض بوزارة الإنتاج الحربي، وهبة عبدالراضي، مدير عام المعارض بمصنع 360 الحربي، وعدد من المسؤولين بديوان عام المحافظة، ونواب مجلسى الشعب والشورى ورؤساء المدن والمجالس والمدريات.

المحافظ: المعرض يُقام سنويا لمدة 15 يوما

بدوره، قال المحافظ في كلمته بالأمس، إن المعرض يُقام سنوياً، ومستمر لمدة 15 يوما، ويضم أدوات كهربائية متنوعة وسلعا معمرة من إنتاج المصانع الحربية، وبأسعار مخفضة، حيث إن البيع بسعر المصنع وبتخفيض بنسبة 10% عن الأسواق الخارجية.

افتتاح معرض للمفروشات الشهر المقبل

وأضاف المحافظ، أن الشهر المقبل سيشهد افتتاح معرض للمفروشات والملابس، لافتا إلى إقامة المعارض لحصول الأسرة السيناوية على السلع والأجهزة الكهربائية بأسعار مناسبة.

وأشار المحافظ، إلى توجيه الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على المشروعات الكبرى التي يجرى تنفيذها في محافظة شمال سيناء.

ومن جهة أخرى أطلقت جامعة العريش بالأمس، معرض الكتاب بالجامعة، الذي تم افتتاحه بمنى كلية التربية بعنوان «نور المعرفة»، وذلك تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، والدكتور رفعت عزوز، عميد كلية التربية بجامعة العريش.

أول فعالية بجامعة العريش هذا العام بعنوان «اقرأ»

قال الدكتور رفعت عزوز، عميد كلية التربية بجامعة العريش، أثناء افتتاح معرض الكتاب بالجامعة، إن الجامعة تبدأ أول فعالية لها هذا العام بعنوان «اقرأ» وأن كلية التربية هي أول كلية بجامعة العريش وهى تلقى دعما من رئاسة الجامعة ومستمرة في فعاليات الخدمة المجتمعية.

وقال الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش في مؤتمره الصحفى بالأمس، على هامش افتتاح معرض الكتاب بالجامعة، إن جامعة العريش ليست جامعة تقليدية، إنما هي أيضا عملية مجتمعية وتنموية، فهي لا تقل أهمية عن العملية التعليمية.