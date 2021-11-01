رئيس «مكافحة الدرن» يشيد بمشروع قانون حظر التدخين: «حاجة تشرح القلب»

قال الدكتور عصام المغازي، رئيس جميعة مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر، إن مصر بها حوالي 18 مليون مدخن، لا يتخلون عن سجائرهم بشكل يومي، موضحًا أن هذا الرقم الكبير يوضح حجم الكارثة الاقتصادية والاجتماعية، التي تعاني منها البلاد بسبب ظاهرة التدخين.

وأضاف «المغازي»، خلال مداخلة هاتفية، مساء اليوم الأثنين، مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة dmc، وتشارك في تقدميه الإعلامية إنجي القاضي، أن إقدام حوالي 60 برلمانيًا من أعضاء مجلس النواب، بمشروع القانون الذي يحظر التدخين بالأماكن العامة، خطوة جيدة نحو التعامل بشكل جدي مع هذه الظاهرة، متابعا: «حاجة تشرح القلب فعلا».

ولفت رئيس جميعة مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر، إلى أن أهم شيء في مشروع القانون هذا يتمثل في وعي عدد كبير من أعضاء مجلس النواب بخطورة هذه المشكلة، وتأثيرها السلبي على التنمية وعلى صحة المواطن المصري، مشيدًا بالمواد المقدمة لهذا القانون حتى الآن، وبالأخص بعدما شملت منتجات التبغ الحديثة، مثل السجائر الإلكترونية وغيرها.

عصام المغازي يحذر من السجائر الإلكترونية: محاولة لخداع الشباب والأجيال الجديدة

وحذر من خطورة السجائر الإلكترونية، موضحا أنها محاولة فقط لخداع الشباب والأجيال الجديدة للإقدام على التدخين، حتى يجرى تعويض الأشخاص الذين يقلعون عن التدخين، أو الذين توفوا بسببه، متابعًا: «بيحاولوا يصطادوا أجيال جديدة من المدخنين».

عصام المغازي: مشروع قانون حظر التدخين سينجح في تقليل أعداد المدخنين شرط التطبيق الجدي لمواده

وأشار «المغازي»، إلى أن هذا القانون من شأنه أن يقلل من عدد المدخنين في مصر، شرط تطبيق مواده بالشكل الجدي، وفق آلية تنفيذ حقيقية.