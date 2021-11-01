رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز وطرق السداد

يبحث عدد كبير من المواطنين عن رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي، مع بداية كل شهر، لسداد الفاتورة في موعدها، وفي إطار اهتمام المواطنين بالبحث عن رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز تستعرض الوطن الرابط وخطوات الاستعلام خطوة بخطوة وذلك على النحو التالي:

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز

1) الدخول على موقع شركة الخدمات التجارية البترولية "بتروريد"، من هنـــــــــــــا.

2) إدخال رقم المشترك الخاص بالمستخدم.

3) الضغط على خانة اعرض.

4) تظهر بيانات المستخدم كاملة.

5) يتم إدخال القراءة الحالية وتظهر القراءة السابقة.

ويمكن إدخال القراءة من يوم 1 حتى يوم 20 من كل شهر.

خطوات سداد فاتورة الغاز إلكترونيًا

كما يمكن سداد فاتورة الغاز الطبيعي من المنزل بطرق بسيطة من خلال موقع شركة الخدمات التجارية البترولية بترويد أيضًا وذلك من خلال الضغط على إدخال رقم المشترك، ثم الضغط على خانة سداد فواتير الغاز، ثم إدخال رقم المشترك كامل مرة أخرى يشمل المحافظة والمنطقة واليومية والقطاع والبلوك والعمارة والشقة والفرعي، ثم اختيار طريقة السداد الإلكتروني، ويمكن سداد فاتورة الغاز الطبيعي ابتداءً من يوم 6 إلى نهاية الشهر.

وأوضحت الشركة طرق دفع فاتورة الغاز الطبيعي، التي تشمل:

- الموقع الإلكترونى.

- المحافظ الإلكترونية أبرزها محفظة الفون كاش من البنك الأهلى و محفظة BM من بنك مصر.

- مكاتب البريد المصري المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

- ماكينات الدفع الإلكترونى المختلفة مثل فوري ومصاري وأمان وغيرها.

وفي حالة وجود استفسار يمكن الاتصال بخدمة العملاء المركزية للشركة على رقم 1122 من أي محمول، أو الاتصال برقم 5727 من أي محمول، أو 09000727 من أي خط أرضي، ويمكن مراسلة الشركة من خلال الصفحة الرسمية الخاصة بها على موقع «فيس بوك».