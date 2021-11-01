«الري»: إزالة ١٣ ألف حالة تعدٍّ على نهر النيل والمجاري المائية

تواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والرى إزالة جميع التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه والمجارى المائية، فى إطار حملات موسّعة لإزالة جميع التعديات فى غضون 6 أشهر مقبلة.

وحسب بيان للوزارة اليوم، تصل أعداد الإزالات المستهدفة إلى ١٨٠ ألف حالة بمساحة ١٩٫٤٠ مليون متر مربع تقريباً، وتمت حتى اليوم إزالة نحو ١٣ ألف حالة بمساحة ٢٫٦٠ مليون متر مربع تقريباً، ليصبح إجمالى أعداد الإزالات المتبقية نحو ١٦٧ ألف حالة إزالة بمساحة ١٦٫٨٠ مليون متر مربع تقريباً، ولا تزال حملات الإزالة جارية بجميع المحافظات.

وذكرت الوزارة أنها تنفّذ المشروع القومى لتأهيل الترع وأعمال تأهيل المساقى فى محافظات الجمهورية، حيث شمل المشروع ترعاً بأطوال ٩٥٨٤ كيلومتراً، وتم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٣٠٦٦ كيلومتراً، وجارٍ العمل فى أطوال تصل إلى ٤٦١٢ كيلومتراً، وطرح وترسية ترع بأطوال ١٩٠٦ كيلومترات. كما تم طرح مساقى بأطوال ٤٦٦ كيلومتراً، والانتهاء من تأهيل مساقى بأطوال ٢٧ كيلومتراً، وجارٍ العمل فى باقى الأطوال. كان الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، قد أوضح أن مشروع تأهيل وتبطين الترع يستهدف حل جزء من مشكلات نقص المياه وتقليل شكاوى المزارعين من خلال توصيل المياه إلى نهايات الترع بالكمية والنوعية والتوقيت المناسب، بالإضافة إلى كونه من المشروعات كثيفة العمالة التى توفر فرص عمل وتسهم فى القضاء على البطالة.