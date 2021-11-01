جمارك نويبع تحبط محاولة تهريب أقراص كيبتاجون بـ10 ملايين جنيه

تمكنت جمارك نويبع، برئاسة حمدي الشعراوي، بالتنسيق مع إدارة مباحث ميناء نويبع، وإدارة مكافحة المخدرات، اليوم، من ضبط محاولة تهريب أقراص الكيبتاجون المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

تهريب أصناف مخالفة داخل براد أردني

وقالت مصلحة الجمارك المصرية، في بيان رسمي، إنه بناء على إخبارية مشتركة مقدمة من أسامة أبو سعد بإدارة الأمن الجمركي، وسيد أبو خضير مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي، وإدارة البحث الجنائي ومكافحة المخدرات بميناء نويبع، بالاشتباه في قيام المدعو «م. و. س»، سائق أردني الجنسية قادم من ميناء العقبة إلى ميناء نويبع على متن العبارة سيناء، بتهريب أصناف مخالفة داخل براد أردني معبأ رقم 69320/60 محمل عليه مشمول شهادة جمركية رقم 19 لسنة 2021 وارد نهائي بوليصة رقم 0/137488 برقم ACID/4126294532024100445 باسم شركة «ا. ت. ا»، ومشمولها، عبارة عن 1512 صندوقا بوزن قائم 21 طنا و924 كيلوجرام تفاح أحمر وأصفر منشأ سوريا.

وأكدت الجمارك، أنه بالعرض على محمود حمزة القائم بأعمال مدير عام الجمرك، شكل لجنة من أحمد دياب ومصطفى مهدى وأحمد عميرة وعمر عبد النور بمجمع الوارد، وعبد المجيد الشيخ مدير الحركة، وهشام عمار ومحمد رمضان مأموري الحركة، بالاشتراك مع مقدمي الإخبارية؛ فتبين وجود 73 كيس به 215 ألف قرص من أقراص الكيبتاجون المخدرة أسفل ثمار التفاح.

10 ملايين و750 ألف جنيه قيمة المضبوطات

وبلغت قيمة المضبوطات 10 ملايين و750 ألف جنيه، ووصلت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة إلى 21 مليون جنيه.

وقرر مجدى إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 41 لسنة 2021.