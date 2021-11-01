تعرف على أرخص سيارات هيونداي في مصر

شهد سوق السيارات تذبذبا في الأسعار خلال الفترة الماضية، وارتفعت أسعار سيارات هيونداي التي يقبل المواطنون على شرائها في السوق المحلي.

وقال عبد العاطي محمود عضو رابطة تجار السيارات، إن هيونداي سجلت أكثر السيارات مبيعا في سوق السيارات خلال يوليو الماضي، وفقا لقاعدة البيانات الخاصة بتراخيص السيارات.

ارتفاع أسعار سيارات هيونداي

وأوضح في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن نسبة الترخيص زادت ما يقرب من 15% عن الأشهر الماضية، وخاصة على السيارات التي لم يتجاوز سعرها 300 ألف جنيه.

وأكد عضو رابطة تجار السيارات، أن سيارات هيونداي شهدت ارتفاعا في أسعارها؛ بدأ من 2000 حتى 10 آلاف جنيه، حسب نوع السيارة والموديل والفئة التي يتم بيعها في السوق.

وأشار إلى أن الوكيل الرئيسي لشركة جي بي غبور أوتو، أبلغ شبكة موزعيها في جميع المحافظات بزيادة أسعار النسخة الجديدة من السيارة الهاتشباك هيونداي i20 موديل 2022، وارتفعت عن السعر الرسمي لموديل 2021، 2000 جنيه، وذلك غير سعر الأوفر برايس الذي يتم زيادته من قبل الموزعين والتجار.

أرخص أسعار سيارات هيونداي

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، أرخص أسعار سيارات هيونداي:

أسعار السيارات الفيرنا مانيوال / GL 2019 1600 CC

السعر الرسمي 192,500 جنيه

اتوماتيك /موديل GLS TINTED GLASS 2019 1600 CC، السعر الرسمي 224,900 جنيه

سعر السيارة هبونداى اكسنت

اتوماتيك /موديل TINTED GLASS 2021 1600 CC، السعر الرسمي 215,900 جنيه

النتر اتش دياتوماتيك /موديل GL / TINTED GLASS 2020 1600 CC، السعر الرسمي 232,900 جنيه

هيونداي i20 اتوماتيك /موديل SPIRIT 2021 1400 CC، السعر الرسمي 267,000 جنيه.

هيوندي اي دي اتوماتيك / موديل GL / AD 2020 1600 CC، السعر الرسمي 289,900 جنيه.