5 آلاف جنيه زيادة في أسعار السيارات الصيني

شهدت سوق السيارات المحلي ارتفاع في أسعار السيارات بمختلف أنواعها، وذلك للموديلات الحديثة لعام 2022 وخاصة السيارات التي تمتلك العلامة التجارية الصيني والتي ازداد الطلب عليها مؤخرًا بعد التحديث في الشكل والترفيهي.

وقال سيف محمد عضو رابطة تجار السيارات في القاهرة الكبرى، إن السيارات الصيني شهدت ارتفاع بسبب الأوفر برايس وأقبال راغبي اقتناء السيارات الحديثة بأسعار لا تتجاوز 200 ألف جنيه.

«بي واي دي» على رأس السيارات بالأسعار الجديدة

وأكد سيف، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الوكيل المحلي للعلامات التجارية بي واي دي، ولادا في مصر نشرت كتاب دوري موزعيها المعتمدين يفيد بزيادة أسعار طرازات السيارة بي واي دي f3 بقيمة بلغت 5000 جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل سوق السيارات للعام الجديد.

وتضمنت أسعار السيارات التي اطلعت الوطن على نسخه منها السيارة بي واي دي، ارتفعت أسعار طرازات بي واي دي F3 الفئة الأولى M/T إلى 188 ألف جنيه، بدلًا من 183 ألفًا منذ عدة أسابيع.

كما ارتفعت الفئة الثانية من أسعار سيارات BYD F3 A/T إلى 208 آلاف جنيه، مقارنة بنحو 203 آلاف.

مواصفات السيارة بي واي دي

ينتمى طرازBYD F3 لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 108 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن السيارة بي واي دي، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 12.1 ثانية، ويبلغ متوسط الاستهلاك من والوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

يذكر أن سوق السيارات المحلي شهد تذبذب في الأسعار مؤخرًا بسبب انتشار جائحة الكورونا.