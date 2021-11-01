أخبار الفيوم.. اختفاء ربة منزل وابنتها ومطالب بفتح قسم أمراض نفسية

شهدت محافظة الفيوم، اليوم الاثنين، يوماً هادئاً على كافة الأصعدة، ولم تكن هناك الكثير من الحوادث، بينما كان الحدث الأكبر الذي شغل محافظة الفيوم، هو فوز طالبة من قرية «النزلة» بجائزة «رايز»، لاختيار أفضل 100 طالب عالمياً، والتي تبلغ قيمتها نصف مليون دولار، بالإضافة إلى اختفاء ربة منزل وابنتها في ظروف غامضة، وبدء حملة للبحث عنها في الشوارع وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما طالبت برلمانية بإعادة افتتاح قسم الأمراض النفسية للنساء بمستشفى الفيوم العام، وأخيراً قررت النيابة العامة حبس شاب ارتدى نقاباً، وتسلل داخل مدرسة للبنات، بغرض التحرش بالطالبات.

فوز طالبة بجائزة قيمتها نصف مليون دولار

حازت علا صابر سعد، الطالبة بمدرسة ستيم للمتفوقين ببني سويف، وابنة قرية النزلة التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، على جائزة عالمية يبلغ قدرها نصف مليون دولار في صورة منح دراسية وأجهزة تكنولوجية، وهي جائزة برنامج "رايز فور ذا وورلد"، وذلك ‏لاختيارها ضمن أفضل 100 طالب على مستوى العالم، فيما اجتاحت فرحة عارمة أهالي محافظة الفيوم، حيث دعوا لها بالتوفيق الدائم.

برلمانية تطالب بفتح قسم النفسية للنساء

قدّمت الدكتورة ميرفت عبد العظيم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، طلباً إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، للموافقة على إعادة فتح قسم الأمراض النفسية للسيدات بمستشفى الفيوم العام، بعدما تم إغلاقه منذ أعوام عديدة بدون مبرر، وخصوصاً أنّه مجهز وكان يعمل بالفعل، ويوجد أطباء لعلاج المرضى، وذلك لتخفيف العبء عن المريضات وأسرهن، خصوصاً اللاتي يحتاجن للحجز بقسم أمراض نفسية، نظراً لاضطرارهم للذهاب إلى مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بمحافظة بني سويف أو القاهرة.

اختفاء ربة منزل وابنتها في ظروف غامضة

اختفت ربة منزل من قرية دسيا بنطاق مركز الفيوم، بعدما اصطحبت ابنتها من الحضانة، في ظروف غامضة، حيث كانت ذاهبة لأخذ حقنة في الوحدة الصحية بالقرية، ثم لتظبيط بعض الملابس لدى "الخياطة" إلا أنّها لم تعد، فيما بحثت عنها أسرتها في كل مكان دون جدوى، فتوجهوا إلى مركز شرطة الفيوم، وحرروا محضراً باختفائهما بعد مرور أكثر من 24 ساعة على تغيبهما.

حبس شاب تسلل داخل مدرسة فتيات مرتدياً نقاب

قررت نيابة مركز إطسا، حبس شاب يدعى م.ع، 22 سنة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية قيامه بارتداء نقاب وملابس نسائية والتسلل داخل مدرسة الغرق الثانوية التجارية بنات، للتحرش بالفتيات، إلا أنّه أنكر ذلك وأقر بدخوله المدرسة لمقابلة حبيبته التي يرغب في الزواج بها نظراً لعدم قدرته على مقابلتها في الشارع لكونهم في قرية ريفية، فقرر رؤيتها داخل المدرسة التي تدرس بها.