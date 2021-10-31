العثور على طفل حديث الولادة ملقى بشارع في حي الجامعة بالفيوم

أنهى المصلون صلاتهم في أحد المساجد بحي الجامعة بمدينة الفيوم، وبينما يخرجون من المسجد قاطعهم صوت بكاء طفل حديث الولادة يصرخ بشدة وكأنّه يستغيث، لفت انتباههم لفافة بيضاء كبيرة الحجم، فاقتربوا منها ليتفاجأوا بوجود طفل حديث الولادة بداخلها، وبجواره كيس بلاستيكي به حفاضات ولبن أطفال وملابس، في مشهد أصاب الجميع بالذهول.

بلاغ بالعثور على طفل حديث الولادة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمود عبد الفتاح، مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد ورود بلاغاً من شرطة النجدة، بتلقيهم استغاثة من عدد من أهالي حي الجامعة، بعثورهم على طفل حديث الولادة يبكي وبجواره بامبرز ولبن وملابس.

الشرطة تنتقل إلى مكان البلاغ

وانتقلت الشرطة إلى مكان البلاغ، ووجدوا طفل حديث الولادة وقد احتضنته سيدة، وأعدت «رضعة صناعية» له، حتى أتت الشرطة، واصطحبت الطفل، وعدد من الشهود إلى قسم شرطة أول الفيوم، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار الجهات المعنية.

توقيع الكشف على الطفل المعثور عليه

وجرى إيداع الطفل الرضيع بالمركز الحضري بالحادقة، خلف قسم الشرطة، وتم توقيع الكشف الطبي على الطفل، والتأكد من حالته الصحية، وعدم إصابته بأي مرض، وتبينّ أنّه في حالة صحية جيدة، ولا يعاني من أي مرض وأنّه مولود منذ ساعات.

وضع الطفل في إحدى دور الإيواء

وجرى وضع الطفل في أحد دور الإيواء بمحافظة الفيوم، بناءً على قرار النيابة العامة، لحين التوصل لهوية أسرته، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

تفريغ الكاميرات لمعرفة هوية ملقي الطفل

وتقوم قوات الشرطة بتفريغ الكاميرات المحيطة بالمسجد، والمتواجدة في الشوارع القريبة، لتتمكن من معرفة وتحديد هوية من قام بإلقاء الطفل أمام المسجد.