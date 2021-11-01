برلمانية تطالب بفتح قسم الأمراض النفسية للنساء بـ«الفيوم»: أغلق بدون مبرر

حالة سيئة وصلت إليها السيدات المصابات بأمراض نفسية بسبب حاجتهن إلى الحجز في قسم الأمراض النفسية بمستشفى الفيوم العام، إلا أنّ إغلاقه منذ عامين حال دون ذلك، بل وتسبب في انتشار عدد من السيدات المصابات بأمراض نفسية في الشوارع حيث ينامن على الأرصفة، ومنهن من تعتدي على المارة، ومنهن من يتعرض لتعديات من المارة والرشق بالحجارة من الأطفال.. ودفعت هذه المشاهد المأساوية برلمانية للتقدم بطلب للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لإعادة افتتاح قسم الأمراض النفسية للنساء بالمستشفى العام مجدداً.

مطالب بفتح قسم الأمراض النفسية للنساء

وقدّمت الدكتورة ميرفت عبد العظيم عضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم، طلباً إلى وزارة الصحة، بخصوص غلق قسم الأمراض النفسية للنساء بمستشفى الفيوم العام منذ عدة سنوات، ما يُشكل عبئاً شديداً على محافظة تعدادها 4 ملايين نسمة، وهو القسم الوحيد الذي يخدمها، ما يضطر تلك الحالات للذهاب إلى محافظتي بني سويف أو القاهرة بحثاً عن مكان لهن.

إغلاق قسم الأمراض النفسية لأسباب مجهولة

وقالت الدكتورة ميرفت عبد العظيم، أنّه جرى إغلاق قسم الأمراض النفسية للنساء الوحيد بالفيوم والمتواجد في مستشفى الفيوم العام، منذ أعوام، لأسباب غير معلومة، بحجة وجود انتهاكات، على الرغم من استمرار عمل قسم الأمراض النفسية للرجال، ووجود الأطباء اللازمين لتقديم الرعاية الطبية لهن، مشددة على أنّ الفيوم تحتاج القسم بشدة نظراً لعدم وجود مستشفى أمراض نفسية بها.

إزالة أسباب الإغلاق وإنقاذ السيدات

وأشارت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّها طالبت أيضاً بإزالة أسباب الإغلاق وإعادة فتحه مرة أخرى، خاصة أنّ أسر السيدات المريضات نفسياً تعاني من البحث عن مكان لهن في مستشفى بني سويف للأمراض النفسية، أو يضطررن للذهاب بهن إلى القاهرة، ما يُحمل الأهالي أعباء مادية كثيرة.

لجنة من الطب العلاجي تعاين القسم

وأوضحت أنّ لجنة من إدارة الطب العلاجي التابعة لوزارة الصحة عاينت القسم قبل شهرين، ولكن حتى الآن لم يتم إتخاذ القرار بإعادة فتحه مرة ثانية، لذلك قدمت طلباً لاستعجال فتحه، خصوصاً أنّ هناك حالات كثيرة للسيدات في الشوارع أبرزهن سيدة تحمل طفلها يعاني معها في الشوارع.

مطالب بإنشاء مستشفى للصحة النفسية

وأضافت أنّه عقب افتتاح القسم، ستسعى جاهدةً للحصول على موافقة من أجل إنشاء مستشفى تابعة لأمانة الصحة النفسية، مثل مستشفى بني سويف، خاصة أنّ تعداد المحافظة السكاني كبير، ولا تضم أي مستشفى أمراض نفسية، والقسم بمستشفى الفيوم العام لا يكفي ولا يستوعب عدد الحالات المصابة.