حبس شاب تسلل لمدرسة بنات بالنقاب في الفيوم: «كنت بقابل حبيبتي»

قررت نيابة مركز إطسا بمحافظة الفيوم، حبس شاب، 4 أيام على ذمة التحقيقات، اليوم، على خلفية تسلله لمدرسة «الغرق»، الثانوية التجارية بنات، متخفياً في ملابس سيدة ومرتدياً النقاب، حيث اشتبهت فيه الطالبات ومشرف الدور، وبمطالبته بالكشف عن هويته رفض، فأمسك به موظفي الأمن بالمدرسة، وبتفتيشه فوجئ الجميع بأنّه شاب ومتخفي في زي إمرأة، فاتصل مدير المدرسة على الفور بشرطة النجدة التي حضرت وألقت القبض على الشاب وحررت محضراً بالواقعة، ثم اصطحبته إلى ديوان مركز شرطة إطسا.

بلاغ القبض على شاب داخل مدرسة بنات

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، بورود بلاغاً من شرطة النجدة، بتمكن إدارة مدرسة الغرق الثانوية التجارية بنات، من ضبط شاب متخفي في زي إمرأة ويرتدي النقاب بعدما تسلل إلى داخل المدرسة.

الشرطة تنتقل إلى مكان الواقعة

وعلى الفور، انتقل ضباط مركز شرطة إطسا برئاسة المقدم محمد بكري صوفي مفتش مباحث المركز، والرائد أسامة قرني رئيس المباحث، إلى المدرسة، وتبين وجود شاب يدعى «م.ع»، 22 سنة، يرتدي نقاب وملابس نسائية، تسلل داخل المدرسة من الباب الخارجي للتحرش بالطالبات.

الشاب المتخفي: كنت جاي أقابل حبيبتي

وقال المتهم في التحقيقات إنّه قصد المدرسة للقاء حبيبته التي يرتبط بها بعلاقة حب قوية، لعدم قدرته على رؤيتها خارج المدرسة حتى لا يفتضح أمرهما لحين الانتهاء من دراستها والتقدم لها والزواج منها، لذلك فكر في التخفي ولبس النقاب والتسلل للمدرسة نافياً أنّ يكون تسلله إلى المدرسة ليتحرش بالطالبات.

حبس الشاب المتخفي في زي إمرأة

وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات على أن يراعى التجديد له في الموعد القانوني.