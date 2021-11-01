رسوم استخراج رخصة المركبات الآلية بعد تعديل القانون

عدل مجلس النواب، اليوم، عمر المتقدم للحصول على رخصة المركبات الآلية الخفيفة، في أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، بحيث لا يقل سن الطالب عن 16 سنة ميلادية للحصول على الرخصة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء والمتابعين على مدار اليوم، خطوات ورسوم استخراج رخصة المركبات الآلية:

مصاريف استخراج رخصة المركبات الآلية:

يمكن تلخيص الرسوم التي تُدفع لاستخراج رخصة القيادة، كالآتي:

- شراء ملف وحافظة لرخصة القيادة من المرور بنحو 35 جنيها.

- نموذج 256 للحصول على رخصة القيادة بنحو 7 جنيهات.

- شهادة الكشف الطبي وفصيلة الدم للمتقدم وقيمتها 285 جنيها.

- رسم ضريبة الرخصة الخاصة، وتقدر بنحو 615 جنيها.

- يجب الحصول على استمارة بيانات للمتقدم وسعرها 105 جنيهات.

- رسوم التأمين الإجباري وتنمية موارد الدولة

- طابع شرطة على طلب الترخيص يقدر بـ15 جنيها.

المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة المركبات الآلية

وجاءت المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة للمرة الأولى، كالآتي:

- صورة من بطاقة الرقم القومي، ويجب أن يطلع الموظف على الأصل.

- صورة من شهادة التخرج أيضا مع إطلاع على الأصل.

- يقدم طلب الحصول على الرخصة على نموذج 256، ويمكن الحصول عليه من مقر المرور.

- يحتاج الملف أيضا لـ4 صور شخصية «4 في 6» بخلفية بيضاء، للمتقدم.

- أصل شهادة الكشف الطبي الذي يتم للمتقدمين داخل وحدات المرور عن حالة النظر وأمراض الباطنة.

خطوات استخراج رخصة المركبات الآلية

- الذهاب لوحدة المرور الخاصة بالمتقدم، وتكون حسب محل الإقامة المدون في البطاقة الشخصية.

- تقديم المستندات السابق ذكرها للموظف المختص.

- اجتياز المتقدم اختبار الإشارات والقيادة داخل المرور.

- دفع الرسوم المقررة، ثم الحصول على رخصة القيادة.