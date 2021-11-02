شقيق قتيل الإسماعيلية: لا عزاء قبل القصاص

كشف حسن دياب، شقيق المجني عليه في واقعة حادث الإسماعيلية، أحمد دياب، تفاصيل واقعة قطع رأس شقيقه على يد أحد الأشخاص، إذ ذكر أنهم لن يتقبلوا العزاء في وفاة شقيقهم قبل القصاص من القاتل، فشقيقه ليس له أي علاقة بالقاتل وهذا ما يثير استغرابه في جريمة القتل، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، الذي يُعرض على شاشة «القاهرة والناس».

شقيقه الراحل كان يبلغ من العمر 52 عاما ولديه 7 أبناء

وأضاف «دياب»، أن شقيقه الراحل كان يبلغ من العمر 52 عاما ولديه 7 أبناء، «أخويا كان مريض بالكبد ومفيش أي مصلحة أو خلاف يربطه مع القاتل»، مؤكدًا أن القاتل كان يبيع مخدرات ويتعاطى المواد المخدرة وليس مختل نفسيا، «القاتل كان بييجي لي المحل وجالي تليفون أن أخويا اتقتل وأنا مستغرب القاتل عمل كده ليه، إحنا منعرفش أي حاجة وأخويا كان نازل يجيب مستلزمات لمنزله وقابله القاتل واعتدى عليه فى الشارع».

شقيقه كان في طريقة ليحضر الإفطار والخبز لأسرته

وأوضح شقيق المجنى عليه، في تصريحات تليفزيونية أخرى على شاشة «صدى البلد»، أن شقيقه كان في طريقة ليحضر الإفطار والخبز لأسرته، والمتهم اعترض طريقه وقتله بهذه الطريقة البشعة، موضحًا أنه تلقى مكالمة هاتفية بعد ذلك تُشير إلى ما حدث مع شقيقه في أحد الشوارع، وأن شقيقه المجني عليه مصاب بالكبد ويعول 7 أبناء أصغرهم يبلغ من العمر 5 سنوات، مشيرًا إلى عدم وجود خلافات بين أسرته، وأي أحد آخر في الإسماعيلية، «كنا بنعتبر الجاني واحد مننا وكان يريد بيع موبيليا قديمة وكنت سأساعده».

عرض عليه شراء بعض قطع الموبيليا المستعملة

وأوضح شقيق المجني عليه أنه كان لا يرى شقيقه بالأسبوع، وكان يعمل في بيع الدراجات الهوائية، ويجمع بعض الأدوات القديمة بالتروسيكل الذي يملكه ويبيعها، مضيفا «الجاني كان يجلس مع شقيقي منذ يومين، وعرض عليه شراء بعض قطع الموبيليا المستعملة، وكنا نعتبره واحدا من أولادنا وشقيقنا الأكبر يُعتبر هو من رباه».