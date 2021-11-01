أول صور للمتهم بقطع رأس عامل في جريمة الإسماعيلية

ألقت قوات الشرطة القبض على الشاب «عبد الرحمن نظمي»، المتهم بتنفيذ جريمة الإسماعيلية، بقطع رأس عجوز في الخمسينيات من العمر، في أحد شوارع المدينة، والتجول بها أمام المارة.

وحصلت «الوطن» على الصور الأولى للمتهم، الذي يعمل في محل لتجارة الأثاث المستعمل في مدينة الإسماعيلية، برفقة شقيق المجني عليه.

المتهم في جريمة الاسماعيلية مدمن «شابو»

وبحسب بيان رسمي لوزارة الداخلية، فإن المتهم في جريمة الإسماعيلية يعمل في معرض لتجارة الأثاث، وكان يتعاطى مخدر «الشابو»، حيث لفت البيان إلى أن المتهم كان داخل إحدى مصحات العلاج، وخرج منها مؤخراً.

وقال أحد جيران المتهم إن الشاب كان يتعاطى المواد المخدرة، التي أثرت على قواه العقلية بشكل كبير، وتسببت له في مشاكل مع كثير من المواطنين.

وأضاف الشهود أن المتهم في الفترة الأخيرة، كان يختلق مشاكل مع عدد كبير من المواطنين في الاسماعيلية، ويتشاجر معهم، وتسبب لأهله في أكثر من مشكلة.

شقيق المجني عليه: المتهم كان يعمل معي وليس مع شقيقي

وقال «حسن صديق»، شقيق «أحمد صديق»، المجني عليه، إن المتهم يعمل معه في تجارة الأثاث المستعمل.

وأضاف أن «المتهم كان على علاقة عمل معي وليس مع شقيقي، ولا تربطه أي علاقة مع شقيقي نهائياً، لأن شقيقي لا يحب المخالطة مع الناس، وليس اجتماعياً».

وتابع أن المتهم جاء إلى محل عمله قبل يومين، وطلب منه العودة إلى العمل مرة أخرى، خاصةً وأنه تعافى من «الإدمان»، بحسب قوله، إلا أنه شك في سلوكه بسبب بعض تصرفاته.