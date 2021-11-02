عاصي الحلاني يشعل حفل «الموسيقى العربية»: «إسكندرية بتفكرني ببيروت»

تألق الفنان اللبناني عاصي الحلاني، مساء أمس الاثنين، في أولى حفلات مهرجان الموسيقى العربية الذي تنظمه دار أوبرا المصرية في دورته الـ33 والمقام بمسرح مكتبة الإسكندرية.

وقدم الحلاني عددا متنوعا من الأغاني وفقا لطلب الجمهور الذي ظل يردد بعد كل أغنية اسم أغنية أخرى جعله يسير وفقا للجمهور السكندري، الذي حرص على حضور أولى الحفلات خاصة محبي الفنان اللبناني.

الحلاني لجمهور الإسكندرية: مصر دائما في ازدهار «الله يديمها علينا»

وجاء الحفل بقيادة المايسترو أحمد عامر، وقدم الحلاني أولى أغنياته «مصر كبيرة»، والتي تفاعل معها جمهور الثغر، وأشعلت حماسهم، وفي تحية خاصة منه لشعب الإسكندرية قائلا «فرحان بوجودي في الإسكندرية لأنها بتفكرني ببيروت، ومصر دائما في ازدهار وتقدم، والله يديمها علينا».

وقدم الحلاني باقة من أجمل أغانيه منها «مصر كبيرة.. حبك وبغار.. قولي جاي.. أنا مارق مريت.. قومي أرقصي.. عندك بحرية.. ست الستات.. مالي صبر يا ناس»، وقدم لأول مرة أغنيته الجديدة «قمر»، ومن أغاني التراث قدم «ابتدا المشوار» للعندليب الأسمر، واختتم الحفل بأغنية في حب مصر «أحلف بسماها وبترابها».

وبالفاصل الأول من الحفل قدم الفنان حسام حسني أغنيتي «بين شطين ومية، الهوي هوايا» وشدت الفنانة نيفين رجب بأغنيات «شط إسكندرية.. قديش كان فيه ناس.. نسم علينا الهوى.. قال جاني بعد يومين.. سهر الليالي»، واختتمت الفنانة نهاد فتحي الفاصل الأول من الحفل بأغنيات «حمال القسية، أؤمر يا قمر، بكرة تعرف».

وتستأنف فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الثلاثين بمدينة الإسكندرية حيث تقدم الفنانة الكبيرة عفاف راضي حفلا فنيا كبيرا يوم الخميس الموافق 4 من نوفمبر بقيادة المايسترو عبد الحميد عبدالغفار ومشاركة نجوم الأوبرا.