عاصي الحلاني يحيي حفل انطلاق مهرجان الموسيقى العربية بالإسكندرية

بعد إحياءه حفلاً كاملا خلال العام الماضي، ضمن برنامج حفلات مهرجان الموسيقية العربية على مسرح سيد درويش في أوبرا الإسكندرية، العام الماضي، يحيي الفنان عاصي الحلاني أولى حفلات مهرجان الموسيقي العربية في دورته الـ30 بالإسكندرية، مساء اليوم الاثنين.

تعرف على موعد ومكان حفل عاصي الحلاني اليوم في الإسكندرية

في الساعة الثامنة مساء اليوم الاثنين 1/11/2021، يحي الفنان اللبناني عاصي الحلاني، أولي حفلات إنطلاق مهرجان الموسيقي العربية في دورته الـ30 والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورمجدي صابر على مسرح مكتبة الاسكندرية ويحتضن 6 ليال من حفلات المهرجان بالاسكندرية.

مهرجان الموسيقي العربية في الإسكندرية

يذكر أن فعاليات الدورة الـ 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية سوف تبدأ في الفترة من 1 حتى 15 نوفمبر وتستمر على مدار15 يوماً متتالية، وتضم 33 حفلا غنائيا بمشاركة 101 فنان من10 دول عربية هي «مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، عمان»، وتقام على 6مسارح بثلاث محافظات هي «القاهرة، دمنهور، الإسكندرية».

عاصي الحلاني في الإسكندرية اليوم

تبدأ الليلة الأولى من ليالى المهرجان بالفنان عاصي الحلاني حيث يغني عاصي مجموعة مختلفة ومتميزة من أجمل أغانيه التي قدمها خلال مشواره الغنائي الناجح وذلك بمصاحبة فرقة الحفني الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر.

تفاصيل حفل عاصي الحلاني في الإسكندرية

يبدأ الحفل في الساعه الـ8 مساءًا ولكن قبل صعود عاصي الحلاني على المسرح، يبدأ فنانو أوبرا الإسكندرية بالصعود أولا من أجل فاصل غنائي يحييه «نهاد فتحي، حسام حسني، ونيڤين رجب»، وبعد الفاصل يصعد عاصي الحلاني إلى المسرح.