لقاء الخميسي: حدوتة «حتة من القمر» هتغير مفاهيم كتير.. «فيديو»

أكدت الفنانة لقاء الخميسي، خلال استضافتها ببرنامج the insider بالعربي، أن حدوتة «حتة من القمر» من مسلسل «زي القمر» ستغير مفاهيم كثيرة في مجتمعنا.

وقالت لقاء «الفكرة ستغير مفاهيم كثيرة وليست الفكرة إننا نتحدث عن وحمة، وإن هذا عيب من عندنا ربنا هو فعلا ليست عيب ممكن يكون أعطاها لشخص لسبب من الأسباب».

وأضافت لقاء: «نقدم رسالة خلال المسلسل يا جماعه اقبلوا الناس زي ما هما، لا يصح في كل الأحوال إن يكون الإنسان الذي أمامك لديه وحمة أو مشكلة في يده أو قدمه، مختلف بأي شكل من الأشكال سواء اختلاف ديانة في الشكل أو في الجنسية اقبلوا الناس زي ما هما».

وتابعت لقاء «لا تحكموا على شخص لأنكم لا تعلمون الشخص الذي أمامكم ماذا يدور بداخله، لا تتنمروا على أحد بكلمه بايخة، لأنك لو وضعت نفسك مكان هذا الشخص ستتوجع جدا».

حدودتة «حتة من القمر»

تعرض حكاية «حتة من القمر» من مسلسل زي القمر يوميا في تمام الساعة الثامنة، على شاشة قناة cbc.

وتناقش حدوتة «حتة من القمر» للفنانة لقاء الخميسي موضوع التنمر؛ إذ أن بطلة العمل تعاني من «وحمة كبيرة» في وجهها، وهو الأمر الذي يعرضها للتنمر ممن حولها، وتتعرض لمضايقات في المجتمع.

حدوتة حتة من القمر، بطولة لقاء الخميسي ومحمد العمروسي ونور محمود وأمجد عابد ومحمود الشرقاوي، وعدد آخر من الفنانين، وهي من تأليف ميرنا الفقي وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.