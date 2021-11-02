تقاوي مجانية للمزارعين الجادين في سانت كاترين وحصر النباتات العطرية

قال الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، إن المديرية قررت منح بعض المزارعين بمدينة سانت كاترين تقاوي مجانية، حيث جرى زيارة المدينة وتفقد الزراعات الموجودة وتبين أن هناك بعض المزارعين الجادين، مشيرا إلى الموافقة على منح التقاوي من وزارة الزراعة لعدد 30 صوبة زراعية موجودة بالمدينة.

تقاوي مجانية لمزراعي سانت كاترين

وأضاف في بيان صحفي أنه تقرر منح التقاوى المجانية إلى المزارعين الجادين وسيجري توزيع التقاوي عليهم فور إحضارها من وسيقوم مجلس مدينة سانت كاترين بالاشتراك مع مديرية الزراعة بتوزيعها.

كنتالوب وخيار وموسى بالمجان لمزارعي سانت كاترين

وأوضح وكيل وزارة الزراعة، بجنوب سيناء أنه تقرر توفير تقاوي مجانية بعض المحاصيل التي تنتجها المدينة من خلال الصوب الزراعية وأهمها الكانتالوب، الكوسة، الخيار، موضحا أن الموسم الشتوي بدأ بزراعة الخضروات مثل الطماطم والخيار والكوسة.

وتابع شطا أن مدينة سانت كاترين من المدن التي تمتلك مساحات صغيرة من الأراضي الزراعية بو لأن المدينة طبيعتها الجغرافية أنها جبلية وترتفع فوق مستوي سطح البحر باكثر من 1500 متر، مؤكدا أن التربة هضبة ومليئة بالمعادن الطبيعية وتصلح لزراعات مثل الرومان، التفاح، اللوز، عين الجمل، العنب، لافتا إلى وجود مزارع صغيرة داخل المنازل تضم الخضروات والفاكهة التي تكفي بالكاد احتياجات الأسرة الصغيرة.

قاعدة بيانات للنباتات الطبية بسانت كاترين

وأكد الدكتور محمد شطا أن زيارته لسانت كاترين كشفت أن المدينة تضم ما يقرب من 470 نباتا طبيا وعطريا، بينها 19 نباتا لا تنمو في أي منطقة بالعالم سوي في سانت كاترين ولا توجد قاعدة بيانات لهذه النباتات لتعظيم الاستفادة منها.

وأوضح أنه قرر بالتعاون مع مجلس المدينة وأطباء الأعشاب بمدينة سانت كاترين تدشين قاعدة بيانات الاتصال لكل ما يتعلق بالنباتات العطرية والطبية وتحديد إمكانية تعظيم الاستفادة منها، وقرر شطا تشكيل لجنة دائمة الإرشاد الزراعي بالمدينة لتعريف المزارعين الممارسات الجيدة في الزراعة.