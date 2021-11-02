قتيل الإسماعيلية.. سمكري ولديه 7 أبناء

حياة بسيطة يعيشها أحمد صديق، قتيل الاسماعيلية الذي توفي عصر أمس علي يد شاب أدمن مخدر الشابو المخدر محاولا توفير قوت يومه له ولأسرته، اعتاد على الخروج من منزله بمنطقة بحري ساعيا على رزقه لتوفير نفقات أطفاله وأسرته الفقيرة.

قتيل الإسماعيلية: سمكري محترف

وقال «حسن» صديق شقيق المجني عليه إن شقيقه كان يعمل سمكري سيارات طوال السنوات الماضية ومع تراجع سوق العمل اضطر لتغيير مهنته والعمل في صيانة الدرجات الهوائية ولم يكن للمجني عليه علاقات كثيرة مع جيرانه بحسب تصريحات شقيقه فكان يسعى على رزق أبنائه فقط لتلبية بعض احتياجاتهم.

شقيق المجني عليه: مريض بالكبد

يقول حسن صديق: «أخويا سمكري رقم 1 وله خبرة كبيرة جدا وكان معروف في الإسماعيلية وبسبب ومرضه بالكبد أصبح غير قادر علي العمل بشكل طبيعي فقام بشراء تروسيكل لمحاولة إيجاد مصدر دخل»، وأشار إلي أنه خرج يوم الحادث مستقلا التروسيكل لشراء الخبز له ولأسرته من مركز القنطرة أسبوعيا .

حسن: يعول 7 أبناء

وأوضح أن شقيقه المجني عليه لديه من الأبناء 7، بينهم 3 بنات، وتابع: «المنطقة كلها حزينة عليه لأنه طول عمره في حاله مالوش علاقات مع حد نهائي ويحاول الابتعاد عن أي مشاكل حتى المشاكل الداخلية في العائلة، مشيرا إلى أن شقيقه لا يتدخل حتى لحل أو فص النزاعات بين أبنائه وأبناء أشقائه: «من كام يوم ولادي وولاده كانو بيتخانقوا اتصل بي ولم يتدخل بينهم».

النيابة تستكمل التحقيقات

واستكملت النيابة العامة في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء التحقيقات في القضية بعد أن تم القبض على المتهم بارتكاب الواقعة، ويستمع فريق من النيابة لأقوال المتهم وشهود العيان فيما أمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان.