القصة الكاملة لمرض سهير البابلي.. منشور «حلا» أثار الجدل وابنتها ترد

منشور عبر شبكات التواصل الاجتماعي، نشرته الفنانة حلا شيحا تطلب فيه الدعاء للفنانة سهير البابلي، أثار حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قالت خلاله: «جميلة الجميلات قلبا وقالبا السيدة الفاضلة الحاجة سهير البابلي، ادعو لها بالشفاء العاجل التام بإذن الله وأسألكم الدعاء لها، اذهب الباس رب الناس واشفها أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما».

وبمجرد نشر حلا شيحا لهذا المنشور، انتابت الجمهور حالة كبيرة من القلق، متسائلين عما حدث للفنانة سهير البابلي وأخبار صحتها.

نيفين الناقوري ابنة الفنانة سهير البابلي، كشفت لـ «الوطن»، أن والدتها كانت قد تعرضت لنوبة سكر تسببت في حدوث مضاعفات معها، وهي توقف في عضلة القلب وجلطة على الرئة تم حجزها في العناية المركزة، ولكن تمكن الأطباء أن يسيطروا على المضاعفات وتتحسن حالتها الصحية بشكل كبير، مؤكدة أن والدتها لا تزال حتى الآن في العناية المركزة تحت ملاحظة الأطباء للاطمئنان على تحسن حالتها الصحية بشكل كامل، وأن الكثير من الفنانين يسألون عنها يوميا.

ابنة سهير البابلي تكشف تفاصيل مرضها

وتحدثت ابنة الفنانة سهير البابلي، عن تطورات الحالة الصحية لوالدتها، مشيرة أن صحة والدتها تتحسن بشكل كبير خلال هذه الفترة، طالبة من الجمهور ومحبيها الدعاء لها، كاشفة سبب إخفاء مرضها.

وأوضحت أنها لم تكشف عن مرض والدتها حتى نشرت الفنانة حلا شيحة طلب الدعاء لها مشيرة أنها استأذنتها في ذلك مضيفة، «ماما دايما مبتحبش تقلق الجمهور عليها وبتكون حريصة في كل كلمة بتخرج عنها، وعلشان كده أنا حبيت إن أعمل اللي هي بتحبه ومكنتش عايزة حد يعرف أنها تعبانة».

وتعتبر الفنانة سهير البابلي «86 عاما»، من أبرز الفنانات المصريات، وبرعت في تقديم الأدوار الكوميدية، ومن أهم أعمالها مسرحية «ريا وسكينة» مع الفنانة الراحلة شادية والراحل عبدالمنعم مدبولي والفنان أحمد بدير، ومسلسل «بكيزة وزغلول» مع الفنانة إسعاد يونس.