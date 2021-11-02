القوى العاملة: تعيين 1127 شابا بينهم 14 من ذوي الهمم ببني سويف

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة بني سويف، 1127 شابا من مختلف المؤهلات، منهم 14 من ذوي القدرات، من خلال شهادة القيد المرتدة «كعب العمل»، بشركات القطاع الخاص والاستثماري، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغوا 4486 شابا، فضلا عن استخراج 1129 ترخيص مزاولة الحرفة، و1324 شهادة قياس مستوى المهارة.

التفتيش على 843 منشأة

تلقى وزير القوى العاملة، تقريرا بذلك من الدكتور محمد أنور، مدير المديرية، أوضح فيه أنه خلال سبتمبر الماضي، جرى التفتيش على 612 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدوري النهاري والليلي والحملات، وكذلك 231 أخرى من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، ما أسفر عن تحرير 69 محضرا لمنشآت مخالفة للقانون.

وأضاف مدير المديرية، أنه صرفت منح للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بإجمالي 29 ألف جنيه، بواقع 9 منحة مولود جديد بمبلغ 18 ألف جنيه، وواحدة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 2000 جنيه، وصرف 3 منح زواج بمبلغ 9 آلاف جنيه .