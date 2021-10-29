«القوى العاملة»: صرف 196 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة في أسوان

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان، 459 شابًا بشركات القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما بلغ المسجلين 1502 راغب عمل، فضلًا عن إسقاط 1095 بطاقـة قيـد لم يتقدم أصحابها لتجديدها في المواعيد المحددة.

وقال «سعفان»، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن ذلك يأتي في إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل في أن البطالة مشكلة لها حل، من خلال التنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

صرف 125 ألف جنيه لـ53 عاملا غير منتظم

تلقى الوزير، تقريرا بذلك من محمد عبد الوهاب، مدير المديرية في هذا الخصوص عما تم إنجازه خلال شهر سبتمبر الماضي، أشار فيه إلى صرف 125 ألف جنيه لـ 53 عاملا غير منتظم، رعاية اجتماعية، و71 ألفًا و 519 جنيها رعاية صحية لـ 30 عاملًا، ليصل إجمالي ما تم صرفه 196 ألفًا و 519 جنيهًا لـ 87 عاملا من المسجلين بالمديرية.

التفتيش على 234 منشأة

وأوضح أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 234 منشأة «دوري نهاري» وعمل 16 حملة نهارية تفتيش شامل نهارية وليلية على 171 منشأة أخرى، وبحث 5 شكاوى عمالية، أما عن مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 62 منشأة، وإعادة التفتيش على 81 منشأة أخرى.

إصدار 246 رخصة مزاولة مهنة

وفي مجال علاقات العمل، تلقت المديرية 11 شكوى عمالية، تم تسوية 2 شكوى منها وديًا، وتبقى 9 شكاوى منها تحت البحث والدراسة، كما استخرجت المديرية 216 شهادة قياس مستوى مهارة، وإصدار 246 رخصة مزاولة مهنة لـ 246 عاملا.