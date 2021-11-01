القوى العاملة: تعيين 2537 شابا وتحرير 229 محضرا لمنشآت مخالفة بالقليوبية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية، 2537 شابا، بينهم 29 من ذوي الهمم والقدرات من خلال شهادات القيد «كعب العمل» المرتدة من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل، من بين 7237 من راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب، فضلًا عن توفير 49 فرصة عمل للشباب من الجنسين.

وقال الوزير، في بيان، اليوم الاثنين، أنه تم صرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، منها صرف 23 منحة مولود، و8 منح زواج، بإجمالي 70 ألف جنيه لـ31 عاملًا من المسجلين بالمديرية والذين بلغ عددهم 21355 عاملا.

استخراج 3001 ترخيص بمزاولة الحرفة

من جانبها، أوضحت إيمان السيد شحاتة مدير المديرية، أن التقرير الشهري لإنجازات المديرية خلال شهر سبتمبر الماضي، أشار إلى أن المديرية قامت بإجراء قياس مستوى مهارة 3054 عاملا على المهن المختلفة، واستخراج 3001 ترخيص بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة، وتوثيق شهادتين قياس مستوى المهارة للعمل بالخارج، وتوجيه 28 خطاب لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية في هذا الشأن، وتجديد 3 ترخيص عمل للأجانب.

التفتيش على 653 منشأة دوريا

كما قامت المديرية بالتفتيش في مجال التفتيش العمالي وعلاقات العمل على 653 منشأة دوريا، وعمل 49 حملة تفتيش شامل، وأسفر ذلك عن تحرير 216 محضرا، كما تم التفتيش على 75 منشأة يعمل بها 80 طفلا، وتم إنذار 22 منشأة منها بالمخالفات لإزالتها ، وتحرير 13 محضر فوري للمنشآت المخالفة، وإجراء التفتيش على 324 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية، وتم تحرير 219 محضرًا للمنشآت المخالفة، وتم عقد 15 ندوة توعية، كما تم بحث 76 شكوى.

وفي مجال علاقات العمل بلغت الشكاوى المقدمة لمكاتب علاقات العمل 234 شكوى، تم تسوية 50 منها وديًا، و إحالة 69 للقضاء، وحفظ 43 شكوى، ومازالت هناك 72 شكوى تحت البحث والدراسة.

تنفيذ 3 دورات تدريبية

وأضافت مدير المديرية، أنه في مجال التدريب المهني، جار تنفيذ 3 دورات تدريبية بمركز التدريب المهني بالخانكة على مهن التفصيل والحياكة، وصناعة الألوميتال، والتبريد والتكييف، لـ 40 متدربًا ومتدربة، كما تم بدء دورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة بقرية الشوبك - شبين القناطر على مهنة التفصيل والحياكة لـ 11 متدربة.

وأشارت إلي أنه تنفيذا لتوجيهات الوزير بالمتابعة الميدانية لكافة المنشآت للتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، لضمان الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في تلك المنشآت في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، فقد قامت المديرية بالتفتيش من قبل مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية على 440 منشأة، فضلا عن إعداد خطة لأعمال التطهير والرش الخاصة بمقر المديرية والمناطق والمكاتب التابعة لها بالمحافظة.