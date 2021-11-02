حصاد اليوم الأول لـ«جلاسيكو».. وعود بالتغيير ومناشدات لمساعدة الدول

قدّم عدد من قادة الدول الكبرى وعودا من أجل العمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، وذلك خلال انعقاد القمة 26 للمناخ في مدينة جلاسيكو الاسكتلندية، ويعد هذا المؤتمر محطة مفصلية للراغبين في جعل التغير المناخي تحت السيطرة، ويعتمد جدول أعمال القمة على مناقشة قادة العالم ما تم إنجازه على صعيد التغير المناخي منذ مؤتمر باريس التاريخي عام 2015 حتى الآن، وتهدف القمة إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراراي وانبعاثات الكربون.

بريطانيا ستنهي بيع السيارات التقليدية بحلول عام 2030

وفي هذا الصدد، قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إنّ بريطانيا ستنهي بيع السيارات التقليدية بحلول عام 2030، كما وعد رئيس الوزراء البريطاني بأنّ بلاده ستغلق المناجم والمحطات التي تعمل بالفحم في أقرب وقت، وحذّر من اختفاء مدن عديدة في العالم بسبب التغير المناخي.

الأمم المتحدة تسعى إلى جمع 100 مليار دولار لمواجهة تغير المناخ

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إنّ الأمم المتحدة تسعى إلى جمع 100 مليار دولار في قمة جلاسكو لمواجهة تغير المناخ، وأشار إلى أنّ العالم الآن يواجه كارثة لا مفر منها، حيث إنّ تلك الكارثة ناتجة عن الانبعاثات الكربونية، التي ستؤدي في النهاية لتحول البشرية بأكملها إلى أطلال إذا لم يتم التصدي لها.

الولايات المتحدة ستقلص الغازات الدفيئة بنحو كبير حتى عام 2030

من جهته قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال القمة إنّ الولايات المتحدة ستقلص الغازات الدفيئة بنحو كبير حتى عام 2030، كما ستعمل على توليد الطاقة من الرياح، وذلك في محاولات حثيثة لمواجهة تغير المناخ وتقليل الانبعاثات التي تشكل خطراً داهماً على الكوكب، كما وعد «بايدن» بأن بلاده تعتزم الوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050 على أبعد تقدير.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال القمة إنّ بلاده نجحت في إبقاء المجتمع الدولي موحدًا في مواجهة تغير المناخ، وذلك من خلال أعمال قمة «باريس للمناخ»، داعياً جميع الدول الكبرى إلى الضرورة الملحة من أجل مساعدة الدول الفقيرة لمواجهة التغيّرات المناخية.

من جانبه قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إنّ إسبانيا تسعى إلى تقليل الانبعاثات الكربونية كأحد أهم الأولويات لديها، بالإضافة إلى تبني نموذج مختلف من أجل تحقيق الهدف المنشود لتقليص الانبعاثات.

ويجتمع أكثر من 120 من قادة العالم الاثنين في جلاسكو للمشاركة في قمة «كوب 26» التي تستمر يومين وتقول الأمم المتحدة إنها حاسمة لوضع خريطة طريق لتجنب كارثة احترار مناخي.