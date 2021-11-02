الأرصاد تكشف تفاصيل ظاهرة «الأنهار الجوية»: هواء ساخن محمل برطوبة

هواء ساخن محمل بنسبة كبيرة من الرطوبة، هكذا تحدثت هيئة الأرصاد الجوية عن ظاهرة أنهار الغلاف الجوي، وذلك بعدما شهدت البلاد خلال اليومين الماضيين تكاثر للسحب وطقس غائم طوال الوقت على أغلب الأنحاء، كما شهدت بعض المناطق أيضًا سقوط أمطار بشدة متفاوتة إضافة إلى دوي للرعد والبرق.

الغلاف الجوى ظاهرة تعبر عن اندفاع كميات كبيرة من الهواء الساخن

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها إنّ ظاهرة أنهار الغلاف الجوي (Atmospheric rivers)، هي عبارة عن اندفاع كميات كبيرة من الهواء الساخن المحمل بنسبة عالية من الرطوبة، تكون قادمة من المناطق الاستوائية إلى العروض الوسطى الأكثر برودة، مؤكدة أنّ هذه الظاهرة دائمًا ما تؤثر على الجزء الغربي للقارات بزاوية تنحرف تجاه اليمين في نصف الكرة الشمالي والعكس في النصف الجنوبي.

لأنهار الغلاف الجوي تصنيفات من حيث الشدة وكمية الأمطار

وشرحت الأرصاد أنّ لهذه الظاهرة تصنيفات من حيث الشدة وكمية الأمطار ومدى تأثيرها، مشيرة إلى أنّ هذه الظاهرة عادة ما تؤثر على مصر في فصول الخريف والشتاء والربيع وذلك على حسب حركة التيار النفاث الذي يؤدي إلى سقوط أمطار على مختلف الأنحاء.

طقس مائل للحرارة اليوم على أغلب الأنحاء

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يكون الطقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء.

وأكدت الهيئة في بيان لها، وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء.

وكانت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أكدت في تصريحات لبرنامج «هذا الصباح» المذاع على شاشة إكسترا نيوز، أنّ الحرارة ما زالت مرتفعة بشكل قليل عن المعدلات الطبيعية بنحو درجة أو اثنين، متوقعة أن تبدأ في الانخفاض التدريجي وتعود إلى المعدلات الطبيعية قريبا.