«الأرصاد» تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية.. وتوجه نصائح للمواطنين

حالة من التقلبات الجوية شهدتها معظم محافظات الجمهورية متمثلة في سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة؛ سواء السواحل الشمالية أو الوجه البحري، وامتدت إلى محافظات القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ثم وصلت السحب المنخفضة والمتوسطة تدريجيًا إلى نحو الشرق تجاه محافظات سيناء.

الشبورة المائية أبرز الظواهر الجوية خلال الأيام المقبلة

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية في حديثه لـ«الوطن»، إنّ الفرصة مهيأة غدًا لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وسيناء، فيما تشهد محافظات الجمهورية استقرارًا شديدًا في الأحوال الجوية؛ الأمر الذي تظهر معه شبورة كثيفة صباحًا وفي الساعات المتأخرة من الليل، وذلك على الطرق الزراعية والصحراوية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأضاف «شاهين»، أنّ درجات الحرارة تعود للانخفاض مرة أخرى خلال ساعات الليل؛ لتتراوح الصغرى على القاهرة بين 19 إلى 20 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، فيما تتراوح درجات الحرارة الصغرى على محافظات جنوب البلاد بين 16 و17 درجة مئوية، ليسود طقس بارد إلى مائل للبرودة خلال هذه الساعات، موجهًا نصيحة بالاهتمام بطبيعة ملابس الأطفال الذي يخرجون إلى مدارسهم في الصباح الباكر، كما نصح بتوخي الحذر خلال عبور المشاة نظرًا لانخفاض الرؤية على الطرق أمام سائقي المركبات بسبب كثافة الشبورة المائية.

بدء فصل الشتاء يوم 21 ديسمبر

ونظرًا لأنّ شهر نوفمبر يعد النصف الثاني من فصل الخريف، أوضح «شاهين» أنّه عادةً ما تشهد جمهورية مصر العربية تقلبات جوية خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر؛ وذلك استعدادًا لفصل الشتاء الذي يبدأ في 21 ديسمبر؛ إذ تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيًا فضلًا عن سقوط الأمطار على معظم الأنحاء.

وتابع مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة، أنّه بدءًا من مساء اليوم تخف حدة عدم الاستقرار تدريجيًا، لتختفي تمامًا خلال الأيام المقبلة، ناصحًا المواطنين بمتابعة النشرات الجوية التي تصدرها الهيئة أولًا بأول نظرًا للتقلبات الحادة والسريعة التي يشهدها الطقس خلال فصل الخريف.

نصائح الأرصاد للمواطنين خلال التقلبات الجوية

ونصح «شاهين» طلاب المدارس خاصة المرحلتين الابتدائية والإعدادية بارتداء قطعة ملابس إضافية أسفل الزي المدرسي، ويفضل عدم اللجوء إلى الجواكيت خلال الوقت الحالي.

وبالنسبة للمواطنين، يمكنهم اصطحاب جاكيت خفيف خلال الخروج في الساعات المتأخرة من الليل نظرًا لانخفاض درجة الحرارة.