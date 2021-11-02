الأرصاد عن طقس اليوم: مائل للحرارة على القاهرة الكبرى

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التابعة لوزارة الطيران المدني، تحديثات طقس اليوم الثلاثاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مشيرة إلى أنَّ طقس اليوم سيكون مائلًا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية، معتدلًا على السواحل الشرقية، حارًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارًا، لطيفًا في أول الليل، مائلًا للبرودة في آخره على مختلف الأنحاء، كما توجد شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد أعلنت توقعاتها بخصوص درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر، والتي نرصدها لكم كما يلي:

القاهرة 30 19

الإسكندرية 29 19

وادي النطرون 29 18

طنطا 29 19

شبين الكوم 30 20

دمنهور 28 19

بلطيم 28 20

مطروح 29 18

السلوم 29 15

سيوة 28 16

بورسعيد 28 21

دمياط 28 21

الزقازيق 30 19

المنصورة 29 18

الإسماعيلية 30 20

السويس 30 21

العريش 28 19

رفح 27 18

رأس سدر 31 21

نخل 29 17

نويبع 30 23

طابا 29 20

كاترين 25 14

الطور 31 21

شرم الشيخ 31 24

الغردقة 32 22

مرسى علم 32 21

الفيوم 30 17

بني سويف 30 17

المنيا 31 17

أسيوط 31 18

سوهاج 32 18

قنا 33 19

الأقصر 35 20

أسوان 36 21

إدفو 36 21

أبو سمبل 36 22

الوادي الجديد 35 18

شلاتين 32 19

أبو رماد 31 20

حلايب 30 21

رأس حدربة 30 22