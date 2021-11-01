الأرصاد تحذر من انخفاض الحرارة خلال الأيام المقبلة

كشفت الصفحة الرسمية للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، آخر مستجدات الأحوال الجوية على مختلف المناطق، مرفقة ذلك بخرائط من الأقمار الصناعية تظهر حركة الرياح والسحب.

طقس اليوم مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري

وكتبت الهيئة العامة للأرصاد الجوية: «طقس الاثنين مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا؛ كما تشهد الأيام القادمة انخفاضا طفيفا في درجة الحرارة على مختلف الأنحاء».

ارتفاع الموج بالبحرالمتوسط

وتابعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية: «تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط بسبب وجود منخفض سطحي يعمل على ارتفاع الأمواج، ومن المتوقع ان يصل ارتفاعها إلى 4 أمتار داخل البحر».

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 29 19

الإسكندرية 27 20

وادي النطرون 29 18

طنطا 29 19

شبين الكوم 29 19

دمنهور 28 19

بلطيم 26 19

مطروح 27 18

السلوم 27 14

سيوة 29 15

بورسعيد 28 22

دمياط 27 22

الزقازيق 29 19

المنصورة 29 18

الإسماعيلية 29 20

السويس 29 20

العريش 29 19

رفح 29 20

رأس سدر 30 22

نخل 29 16

نويبع 31 23

طابا 28 20

كاترين 26 15

الطور 32 20

شرم الشيخ 33 24

الغردقة 34 22

مرسى علم 32 20

الفيوم 30 17

بني سويف 31 17

المنيا 32 17

أسيوط 33 18

سوهاج 34 19

قنا 35 19

الأقصر 36 20

أسوان 37 21

إدفو 37 20

أبو سمبل 36 25

الوادي الجديد 35 17

شلاتين 32 20

أبو رماد 32 20

حلايب 31 21

رأس حدربة 30 21