بالأسماء.. تحويل 2.1 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، تحويل مستحقات 98 عاملًا مصريًا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

2 مليون و118 ألف جنيه.. مستحقات المصريين

وقال الوزير، في بيان، اليوم الاثنين، إن المستحقات بلغت 135 ألفًا و057 دولارًا، أى ما يعادل 2 مليون و118 ألف جنيه مصري تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

من جانبه، قال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، ناشد جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة «فيس بوك» الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، مشيرًا إلى أنه في حال إذا كان الاسم موجودًا، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا.

وصول باقي المستحقات تباعًا

وأكد الملحق العمالي بالأردن، أنه سيتم إرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها؛ حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

وفيما يلي الأسماء المستحقة: