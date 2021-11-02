5 زيجات في حياة مدحت صالح.. إحداهن شقيقة كابتن منتخب مصر

يحتفل الفنان مدحت صالح، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده، فهو من مواليد 2 نوفمبر 1960، وبدأ مشواره الفني مبكرًا، فكان يغني في حفلات المدرسة، وبحسب ما قاله في برنامج «كل يوم»، المُذاع على شاشة «ON TV»، أنه شارك في برنامج «أبلة فضيلة»، لتكون أول أغنية له هي «أنا شغلتي تلميذ».

وفي ذكرى مولده، تستعرض «الوطن»، أبرز المعلومات عن الفنان مدحت صالح، التي من بينها عدد زيجاته.

زواج مدحت صلاح من نورا

لم تكن حياة الفنان مدحت صالح مستقرة، فقد صرح في برنامج «كل يوم»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، أنه تزوج 5 مرات، وكانت أولى زوجاته نورا، شقيقة الفنانة بوسي، ولكن زواجهما لم يدم طويلًا، فقد انفصلا بعد ستة أشهر من الزواج.

مدحت صالح يتزوج من شقيقة فاروق جعفر

وتزوج الفنان مدحت صالح، للمرة الثانية من ليلى صديق، وهي شقيقة الكابتن فاروق جعفر، حيث رُزق منها بطفلين، وهما رانيا، وأدهم، ولكن هذا الزواج لم يُكتب له الاستمرار، فقد انفصلا الزوجين عن بعضهما البعض.

زواج مدحت كامل من سمية الألفي

كما تزوج المطرب مدحت صالح، للمرة الثالثة، من الفنانة سمية الألفي، ودام زواجهما لمدة عامين، وكانت الألفي تكبره بـ 7 أعوام، ولكنهما انفصلا أيضًا.

شيرين سيف النصر تتزوج من مدحت كامل

تزوج المطرب مدحت صالح، للمرة الرابعة من الفنانة شيرين سيف النصر، لتكون أقصر زيجاته، حيث لم تستمر سوى أربعة أشهر، وانفصلا الزوجين.

زواج مدحت كامل من نورا الباز

ليكون زواج الفنان مدحت صالح، الأخير من الشاعرة نورا الباز، التي لا يترك مناسبة إلا ويقوم بمدحها، كما يعبر عن حبه لها دومًا، في جميع لقاءاته، وكشف خلال تصريحات تليفزيونية سابقة له، أن «الباز» تُعد أقرب الناس إليه.