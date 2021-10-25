مدحت صالح وريهام عبدالحكيم يشاركان في أغاني الأفلام

بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي لإطلاق أغاني الأفلام بتوزيع اوركسترالي الذي تنظمه مجموعة قنوات «أم بي سي» بالمشاركة مع شركة «rmc» والمقام حاليا بأحد الفنادق الكبرى بالزمالك.

يشارك في المؤتمر كلا من الفنان مدحت صالح والفنانة ريهام عبدالحكيم، والمايسترو ناير ناجي، والذي يتم خلاله الإعلان عن إقامة حفلات غنائية يومي 29 و30 من الشهر الجاري بقصر عابدين.

مدحت صالح يتحدث عن حلمه الكبير

قال مدحت صالح خلال المؤتمر الصحفي، إن المشروع حلم كبير كان يحلم بتنفيذه، مؤكدًا لدينا في الحياة كنوز غنائية تحتاج إلى عظماء في الموسيقى لكي يتم تنفيذها بشكل صحيح، متابعًا: «أشكر القائمين على المشروع لأنهم حققوا لي حلمي».

أضاف صالح، أنه سعيد بمشاركة ريهام عبدالحكيم في المشروع لأنها كانت «وش السعد عليه» خلال مشواره الفني بسحب تعبيره، مؤكدًا: «ليا الشرف على العمل مع المايسترو ناير ناجي».

ريهام عبد الحكيم تتحدث عن حلمها

أما الفنانة ريهام عبدالحكيم فقد قالت إنها سعيدة جدًا بالحفلتين لأنها كانت حلم من أحلامها، لأنها سترى نفسها مع أيقونات السينما المصرية وأقدم وأحلى أغاني تربت عليها.

من المقرر أن يتضمن الحفل مجموعة من موسيقى الأفلام بتوزيع أوركسترالي جديد منها عشانك يا قمر لـ«عبد الحليم حافظ» من فيلم أيام وليالي، وقلبي دليلي لـ«ليلى مراد» من فيلم قلبي دليلي، والدنيا ريشة في هوا لـ«سعد عبدالوهاب» من فيلم علموني الحب، وغيرها من الأغاني المميزة.

يأتي الحفل في إطار الاحتفال بتراث مصر من الأغاني السينمائية على مدار تاريخ الفن السابع، وتنظيمه مجموعة mbc