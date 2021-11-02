مباحثات مصرية فرنسية لتعزيز التعاون في قطاع البترول والغاز

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، السفير مارك باريتى، السفير الفرنسي بالقاهرة، لبحث مجالات التعاون المشترك فى قطاع البترول والغاز وموقف التعاون القائم مع الشركات الفرنسية.

وزير البترول يهنئ السفير الفرنسي على تسلم مهام عمله بالقاهرة

وخلال اللقاء وجه «الملا»، التهنئة للسفير الفرنسي على توليه مهام عمله الجديد في القاهرة، مشيراً إلى أن العلاقات بين مصر وفرنسا هي علاقات ممتدة وراسخة، شهدت تطورا كبيرا وزخما ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، وذلك انعكاساً للعلاقات المتميزة بين الرئيسين السيسى وماكرون، وحرصهما على تقوية الروابط المشتركة وعلاقات التعاون بين البلدين، مضيفا أن الزيارة الناجحة مؤخرا لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى للعاصمة الفرنسية، عكست الاهتمام المشترك بتوطيد الشراكة المصرية الفرنسية في مختلف المجالات وتعزيز الاستثمار المشترك بين الجانبين.

واستعرض «الملا» مع السفير الفرنسي، موقف التعاون الجاري مع عدد من الشركات الفرنسية، لإنجاز المشروعات الجديدة في قطاع البترول والغاز المصري، حيث يتم العمل مع شركة «أكسنس» الفرنسية الرائدة في إنجاز الأعمال الهندسية لرخص التصنيع الخاصة بمجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات، كأكبر مشروع للبتروكيماويات سيتم إقامته في مصر وأفريقيا، كما تم استعراض مجالات التعاون مع الشركات الفرنسية الأخرى، وفي مقدمتها شركة «توتال انرجيز»، الفرنسية العملاقة، التي حرصت على تنويع استثماراتها في مصر، سواء في مجالات توزيع وتداول الوقود، أو البحث عن الغاز الطبيعى في المناطق الجديدة والواعدة بحوض البحر المتوسط.

واستعرض الجانبان كذلك، الفرص الاستثمارية الجديدة في قطاع البترول والغاز، لاسيما في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج والبتروكيماويات والتكرير، وأشار «الملا»، إلى الجهود المتواصلة لوزارة البترول لتطوير وتحديث منظومة العمل في قطاع البحث والاستكشاف، لتهيئة فرص جديدة جاذبة أمام الشركات العالمية للبحث عن الغاز والبترول في مصر في مناطق البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس وغيرها.

السفير الفرنسي: العلاقات مع مصر علاقات صداقة ممتدة

وتم خلال اللقاء استعراض جهود تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط بالقاهرة ودعم فرنسا لجهود مصر منذ البداية لإطلاق المنتدى والذى تم تتويجه بانضمام فرنسا رسمياً كعضو دائم بالمنتدى.

من جانبه أعرب السفير الفرنسي عن تقديره لتواجده في مصر فى المرحلة الحالية التى تشهد خطوات كبيرة إلى الأمام في التنمية والبناء، مشيراً إلى أن العلاقات مع مصر علاقات صداقة ممتدة، وأن هناك حرصاً متبادلاً على تطويرها، مؤكداً الأهمية التي توليها فرنسا لتطوير وتوثيق العلاقات مع مصر في مختلف المجالات.