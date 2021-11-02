تعليمات قبل التسجيل على موقع تلقي لقاح كورونا في مصر

مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الآونة الأخيرة، تواصل وزارة الصحة مناشدة المواطنين، وبخاصةً كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، بسرعة استخدام موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر وحجز موعد تلقي الجرعة الأولى، وذلك للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» اعتبارات عليك الأخذ بها قبل تلقي لقاح كورونا في مصر وهي على النحو التالي، وفق الخطوات المتاحة على الموقع الرسمي للتسجيل لتلقي لقاح كورونا:

موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر

- يحدث أن يسجل بعض المرضى المصابين بالفيروس في الوقت الحالي على الموقع للحصول على اللقاح، إلا أنّه يجب ألا تبدأ في عملية التسجيل إلا بعد التأكد أنك تعافيت من الفيروس حتى وإن كنت لا تزال تعاني من بعض الأعراض.

- يقع الكثير من المواطنين في خطأ عند التسجيل لتلقي لقاح كورونا في مصر، إذا تلقوا لقاحًا آخر، إذ ينبغي على المواطن الذي يرغب في عملية التسجيل انتظار 14 يومًا على الأقل قبل أو بعد الحصول على لقاح آخر، بما في ذلك لقاح الإنفلونزا، للحصول على لقاح كورونا، وذلك وفقًا لإرشادات مراكز السيطرة على الأمراض.

- على السيدات أثناء عملية التسجيل الانتباه جيدًا للأسئلة الخاصة بوجود حمل أو التخطيط للحمل خلال عام، وما إذا كنت تمارسين الرضاعة الطبيعية.

- ينبغي أيضًا أثناء عملية التسجيل، عدم إخفاء ما إذا كنت تعاني من أمراض مزمنة، حتى يُجرى أخذ ذلك في الاعتبار.

- قبل توقيع إقرار الموافقة على تلقي اللقاح، عليك إخبار مسؤول الصحة بأنّه هل سبق وعانيت من حساسة تجاه دواء أو لقاح ما، أو هل تعاني من حساسية شديدة تجاه أي نوع من الطعام، وفي حالة وجود أي نوع من الحساسية يجب ذكرها.

- عليك الأخذ في الاعتبار هل تعاني من أمراض تسبب ضعف المناعة أو تستخدم أدوية تثبط المناعة، أو تعاني من أمراض مناعية مثل مرض نقص المناعة المكتسبة أو تعاني من ضغط الدم المرتفع أو مرض البول السكري أو تعاني من أمراض القلب المزمة أو أمراض عصبية مزمنة أو تشنجات عصبية.

إقرارات موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر

- تأكد من قراءة الإقرارات بعناية قبل تحديد أي منها وهي:

1. أقر أنا بأنني قرأت البيانات المتاحة على الموقع الإلكتروني المتعلقة بلقاح فيروس كورونا المستجد الحاصل على التصريح الطارئ للاستخدام.

2. أقر أنا بأنّ جميع البيانات التي دوّنتها في هذا الطلب صحيحة، وأنّني أتحمل كل ما يترتب عليها من مسؤوليات.

3. أقر أنا بأنّني أوافق على تلقي جرعتين من اللقاح في المواعيد المحددة.

وعند تلقي اللقاح، عليك إخبار موظف الرعاية الصحية بأي حساسية أو ردة فعل تحسسية سابقة، وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض أن ينتظر كل شخص يتلقى تطعيمًا ضد فيروس كورونا 15 دقيقة في سيارته قبل ترك المكان، أما إذا كان لديك تاريخ من ردود الفعل التحسسية الشديدة، فيجب عليك الانتظار لمدة 30 دقيقة في سيارتك للتأكد من أنك بأمان.