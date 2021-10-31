لو مسافر.. خطوات الحصول على لقاح كورونا واستخراج شهادة التطعيم

الحصول على لقاح كورونا، أصبح شرطًا أساسيًا للسفر إلى الدول الأجنبية والعربية، خاصة في ظل ارتفاع حالات الإصابة وتحور جائحة كورونا في العالم، لذا أتاحت وزارة الصحة المصرية إمكانية الحصول على اللقاح بغرض السفر، خلال 72 ساعة، والحصول على شهادة معتمدة، من خلال التسجيل على الموقع الرسمي.

خطوات التسجيل للحصول على لقاح كورونا للمسافرين

ويتطلب الحصول على لقاح فيروس كورونا، الآتي:

- الدخول على الموقع الرسمي من هنــا.

- بعد اختيار فئة «تطعيم بغرض السفر»، يطلب الموقع الاسم رباعيا للشخص الراغب في الحصول على اللقاح، ثم ذكر الجنسية ثم الرقم القومي وتاريخ الميلاد.

- تحديد نوع الشخص الراغب في التسجيل، سواء كان ذكرا أم أنثى، ثم تسجيل الرقم القومي والبريد الإلكتروني.

- تسجيل رقم الهاتف ورقم المحمول والرقم الخاص بالـ«واتساب» ورقم هاتف لشخص آخر.

- تحديد الراغب في التسجيل، والمحافظة التي يرغب في الحصول على اللقاح فيها وكذلك المركز الصحي.

- يجب على الشخص ذكر ما إذا كان يعاني من أمراض مزمنة، والوظيفة التي يعمل بها.

- سيجرى إرسال رسالة تحقق على الرقم المسجل، ويجرى إدخال الرمز المرسل في الرسالة على الموقع، لاستكمال الخطوات.

- يقوم المسجل، برفع صورة بطاقة الرقم القومي، وصورة من التقرير الطبي الأول والثاني اختياريا.

- يقوم الشخص بالتوقيع على إقرار إلكتروني بصحة البيانات، والحصول على جرعتين من اللقاح، والاطلاع على كل بيانات اللقاح.

خطوات الحصول على شهادات التطعيم وسعرها

ويمكن الحصول على الشهادة، بعد تحديد موعد الحصول على اللقاح، إذ يجرى دفع قيمة الشهادة والتي حددت الوزارة قيمة استخراجها للسفر بغرض السياحة نحو 1000 جنيه مصري، ولغير السياحة 250 جنيهًا بالنسبة للمصريين.

بينما جاءت الزيادة لغير المصريين لتكون بقيمة 25 دولارا، كما حددت قيمة استخراج شهادة الـ«باركود» للمصريين في الداخل لتكون 100 جنيه فقط.

وبحسب بيان الوزارة، فإن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة، حددت رقم «15335» للاستفسار عن أي معلومات، وللسؤال عن التفاصيل أو الإبلاغ عن أي أعراض أو مشكلات سواء قبل أو بعد اللقاح.