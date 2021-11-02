منشآت ممنوع دخولها بدون «لقاح كورونا» أول ديسمبر.. منها دواوين المحافظات

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تلتزم بتطبيق كل ما يصدر عن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، لافتا إلى أنه بداية من ديسمبر المقبل سيتم منع أي مواطن لم يحصل على لقاح كورونا من دخول ديوان عام الوزارة ودواوين عام المحافظات والأحياء والمراكز بمختلف المحافظات والمراكز التكنولوجية وغيرها من المنشآت الحكومية التي تتبع المحليات.

التشديد على ارتداء الكمامة والتنازل بين الموظفين للحفاظ على سلامة المواطنين

وأضاف قاسم، لـ«الوطن»، أن الدولة اتخذت إجراءات عديدة للحد من انتشار فيروس كورونا منذ بداية الأزمة، من تطعيم وتعقيم واتباع الإجراءات الوقائية وتقديم بروتوكول العلاج للمصابين، وإعداد المستشفيات لاستقبال حالات العزل، أيضا تم إقرار عدة إجراءات من التباعد الاجتماعي ومواعيد المحال والمنشآت والتشديد على ارتداء الكمامة والتنازل بين الموظفين للحفاظ على سلامة المواطنين من خطر كورونا.

منع الموظفين غير الحاصلين على اللقاح من منتصف شهر نوفمبر

وأشار إلى أن الدولة وفرت لقاح كورونا بالمجان لكل المواطنين منذ عام، وبالتالي لا يوجد داعي للتراخي في اتخاذ التدابير اللازمة، مشيرا إلى أنه سيتم منع الموظفين غير الحاصلين على اللقاح من منتصف شهر نوفمبر بعدما تم توفير اللقاح لكل الموظفين بالتنسيق مع الصحة، حيث وفرت اللقاح داخل ديوان الوزارة للجميع من خلال لجنة طبية.

تطبيق كل ما يصدر عن لجنة إدارة أزمة كورونا من أجل صحة أفضل لكل المواطنين

ولفت إلى أن من يمتنع عن التطعيم لا يلوم إلا نفسه فالإجراءات الاحترازية لا تهاون في تنفيذها، ومع زيادة أعداد الإصابات في ظل الموجة الرابعة لفيروس كورونا التي تجتاح دول العالم لا بد من تطبيق كل ما يصدر عن لجنة إدارة أزمة كورونا من أجل صحة أفضل لكل المواطنين.