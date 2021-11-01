تسجيل لقاح كورونا في مصر.. ازاي تفعل طلبك للحصول على المصل بسرعة؟

يبحث الكثير من المواطنين خلال هذه الأيام عن خطوات تسجيل لقاح كورونا في مصر، خاصة بعد قرار بعض المؤسسات بعدم دخول الموظفين غير الحاصلين على اللقاح؛ للحد من مخاطر الإصابة بالوباء، وهناك الكثير ممن سجلوا عبر موقع وزارة الصحة، ولكنهم لم يتلقوا رسالة التأكيد، أو قاموا بالتخلف عن الذهاب لتناوله في الموعد الذي تم تحديده.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات تفعيل تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة، حتى يستطيع المواطن الراغب في الحصول على المصل تسجيل طلبه ويتم تحديد موعد آخر له، على النحو التالي:

خطوات تفعيل طلب تسجيل لقاح كورونا في مصر

- يقوم الراغب في تفعيل طلب تسجيل لقاح كورونا 2021 في مصر بالدخول عبر موقع وزارة الصحة، والدخول على اللينك الخاص بتسجيل طلب الحصول على اللقاح من هنــــــــــــا.

- ثم بعد ذلك يقوم المواطن الراغب في تفعيل الطلب الخاص به، بالدخول على اللينك الخاص بتفعيل الطلب بالضغط على «متابعة حالة طلب اللقاح».

- إدخال رقم التسجيل الخاص بالمواطن، الذي تم إرساله عبر الهاتف المحمول الخاص بالمواطن عقب تسجيله على الموقع مباشرة.

- يقوم الراغب في تفعيل الطلب بإدخال آخر 4 أرقام من بطاقة الرقم القومي الخاص بالمواطن.

- وفي حالة إذا كان المواطن قد تم إرسال الرسالة النصية له بالموعد المحدد ولن يذهب لتلقي اللقاح، يتم توضيح ذلك في رسالة، ويستطيع المواطن تفعيل الطلب من خلال الضغط على «تفعيل الطلب».

- ثم بعد ذلك يتم إرسال رسالة نصية جديدة له، بها موعد جديد تم تحديده لتلقي اللقاح.

- وفي حالة إذا لم يتم تحديد موعد تلقي الجرعة الأولى للمواطن، تظهر رسالة نصية توضح ذلك.