أول مسابقة للإبتكار في الطاقة النووية لطلاب مدارس مطروح

أعلن عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، عن فتح باب التقديم للأطفال المصريين في مسابقة ابتكار شخصية كاريكاتيرية واختيار اسما لها تعبر عن محطات الطاقة النووية والمسابقة تنظمها الهيئة بمناسبة العيد السنوي للطاقة النووية «التاسع عشر من نوفمبر كل عام».

جوائز مسابقة الطلاب في الطاقة النووية

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح في تصريحات صحفية، اليوم، أنه من المقرر تنظيم المسابقة وإعلان الفائزين يوم 22 من الشهر الجاري بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة وتوزيع الجوائز القيمة وسيشارك بها طلاب المدرسة الفنية لتكنولوجيا الطاقة النووية في الضبعة.

تعميم مسابقة الطاقة النووية

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح مديري الإدارات والقطاعات التعليمية بتعميم نشر المسابقة في المدارس التابعة لها لمشاركة الطلاب الذين يتوافر بشأنهم الشروط المقررة لهذه المسابقة أسوة بمدرسة الضبعة النووية لإتاحة الفرصة لجميع الطلاب.

جائزة لكل فائز في المسابقة

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح إلى أنه يمكن للراغبين في المشاركة من الطلاب الإطلاع على شروط وجوائز المسابقة وكافة المعلومات والاشتراك فيها عبر الموقع الإلكتروني لهيئة الطاقة النووية، من خلال أيقونة المعلومات المنسدلة من قسم المركز الإعلامي بالموقع الخاص بهم التابع لوزارة الكهرباء والطاقة، وسيكون هناك جائزة خاصة بكل مسابقة حسب المركز الذى يحصل عليه الطلاب الفائزين، وطبقا لشروط الاشتراك في المسابقة ومواعيدها، والجوائز المقررة للفائزين بالمراكز المتقدمة بها.