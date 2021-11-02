قطع التيار الكهربائي عن 12 منطقة في الإسكندرية

أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، قطع التيار الكهربائي، اليوم الثلاثاء، عن 12 منطقة في المدينة لمدة 3 ساعات، لإجراء أعمال الصيانة الدورية لتفادي أي انقطاع مفاجئ نتيجة تعطل التيار الكهربائي.

قطع التيار الكهربائي في الإسكندرية

وأوضحت الشركة في بيان لها، اليوم، أن المناطق المقرر قطع الخدمة عنها بدءا من صباح اليوم وحتى الثانية عشر مساءا موزعة على أكثر من حي، حيث أكدت أن عملية الصيانة تتم بشكل دائم بكافة المناطق ويتم إبلاغ الأهالي من خلال الصفحة الرسمية بشأن انقطاع الكهرباء من أجل اتخاذ كافة التدابير اللازمة في الساعات التي تجري فيها عملية الصيانة.

أماكن قطع التيار الكهربائي بالإسكندرية

ويجري قطع التيار عن عدة مناطق في الإسكندرية اليوم الثلاثاء، وهي «أبو قير مساكن الحرمين، المندرة قبلي شارع 45 قبلي، خورشيد عزبة محسن سان ستيفانو شارع عبد السلام عارف، حجر النواتية مزرعة الديك الذهبي، الإبراهيمية شارع حامد ناصر، محرم بك محطة محرم بك، الطريق السريع الفراهدة شارع إسماعيل مهنى، الورديان الجمعية التعاونية للبترول الدرايسة بحري شارع محمد علي أبو تلات الكيلو 22.5، العامرية شارع محمد قاسم».