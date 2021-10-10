انقطاع الكهرباء عن 7 مناطق بالمنيا لأعمال الصيانة.. الثلاثاء المقبل

أعلنت شركة الكهرباء بالمنيا عن انقطاع التيار الكهربائي، يوم الثلاثاء المقبل، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا لأعمال الصيانة، داخل 7 مناطق بمدينة المنيا.

انقطاع الكهرباء عن 7 مناطق بالمنيا

وسينقطع التيار الكهربائي عن المناطق الآتية بمدينة المنيا: مستشفى عمر ابن الخطاب، برج الغد، شارع الحرية من الأحوال المدنية حتى مدرسة الشهيد عبد المنعم، شارع السبكي، شارع سري، مساكن شرق عبد المنعم، مساكن المستشار.

تطوير منظومة الإنارة بالقرى وأحياء المنيا

وفي سياق متصل، بدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا خطة تطوير منظومة الإنارة بالقرى وأحياء المدينة من خلال تغيير كشافات الصوديوم عالية الاستهلاك بكشافات ليد موفره الاستهلاك للطاقة.

وكلف اللواء ياسر عبد العزيز رئيس المركز الدكتور رجب قياتي نائب رئيس المدينة، بمتابعة أعمال إحلال وتجديد وتطوير منظومة الإنارة العامة بتغيير كشافات الإضاءه الليلية «كشافات الصوديوم» بكشافات ليد فائقة الإضاءة جديده بحي غرب المدينة وتشمل مناطق شاهين، الخشابة، طه السبع، سكة تلة، شارع المؤسسة، وذلك توفيراً في الطاقة الكهربية المستهلكة بالإضافة الى استقرار وانتظام شبكة الإنارة وسهولة الصيانة بعد تركيب كشافات الليد وذلك بحضور المهندس محمد قناوي رئيس الإنارة العامة ومتابعة المهندس أنور عبد الظاهر مدير مشروعات الكهرباء والإنارة.

وتكثف الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة المنيا وتضم: العدوة، مغاغة، بني مزار، مطاي، سمالوط، أبوقرقاص، ملوي، ديرمواس، من جهودها لصيانة وإحلال وتجديد أعمدة الإنارة والأسلاك الكهربائية بالطرق الرئيسية والصحراوية والفرعية التي تربط بين المدن والقري، وذلك للحد من وقوع حوادث الطرق في الأماكن المظلمة ليلا حفاظا على أرواح الموطنين.