طقس مطروح.. مشمس وعودة سروح مراكب الصيد

شهد طقس مدينة مرسى مطروح، تحسنا في الأحوال الجوية بعد انخفاض في درجات الحرارة وانتشار الغيوم، وتشهد المدينة ،اليوم الثلاثاء، 2 نوفمبر 2021، سطوع الشمس في أغلب الأوقات، وسط أجواء خريفية رائعة، من المتوقع أن تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

طقس مطروح.. درجات الحرارة

وتشر «الوطن»، تفاصيل حالة طقس مطروح حيث سجلت درجات الحرارة العظمى 29 درجة مئوية، والصغرى 18درجة، بينما انخفضت نسبة الرطوبة من 82% أمس، إلى 71 %، اليوم، وسجلت سرعة الرياح أقل معدلاتها هذا الأسبوع بواقع 8 كم/ في الساعة، وتتوقع هيئة الأرصاد سقوط أمطار على مدينة مرسى مطروح بنسبة ضعيفة جدا بواقع 1%، عقب سطوع المشس وارتفاع درجات الحرارة مما يؤكد صعوبة هطول الأمطار نهارا.

طقس مطروح يعيد حركة الصيد

وقال «غنيوة موز الفردي»، رئيس جمعية الصيادين بمدينة مرسى مطروح في تصريح لـ«الوطن»، إن تحسن الأحوال الجوية في المحافظة أعاد سروح مراكب الصيد بعد سوء الأحوال الجوية التى شهدتها مطروح خلال الأيام الماضية، من سقوط أمطار، وانخفاض في درجات الحرارة، وارتفاع المد والجزر، ونشاط الرياح والذى كان له تأثيرا سلبيا على حركة الصيد، وتسبب في عدم خروج الصيادين بمراكبهم لمدة ثلاثة أيام.

وأضاف رئيس جمعية الصيادين أن جميع رحلات الصيد انتظمت، وسط سروح جميع المراكب وتستمر أعمال الصيد وفقا لاستمرار تحسن الأحوال الجوية واستقرار حالة الطقس في محافظة مطروح.