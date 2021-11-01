طقس مطروح يشهد غيوم جزئية وتوقعات بهطول أمطار

شهد طقس مدينة مرسى مطروح انخفاضا في درجات الحرارة، اليوم الإثنين، مع إنطلاق أول أيام شهر نوفمبر، مع انتشار الغيوم، وسط توقعات بهطول أمطار وفقا لهيئة الأرصاد الجوية.

طقس مطروح شديد الرطوبة

وسجلت درجات الحراراة بمطروح اليوم، الكبرى 20 درجة مئوية، والصغرى 17 درجة، وارتفعت نسبة الرطوبة إلى 81 %، بينما سجلت سرعة الرياح 26 كم/ في الساعة، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار على المدينة بنسبة 2 %.

تحسن طقس مطروح بداية من الغد

وطبقا للأرصاد من المتوقع تحسن حالة الطقس بمطروح تدريجيا بدءا من الغد الثلاثاء، وتستمر حتى الخميس المقبل على مدار ثلاثة أيام، لتنخفض درجات الحرارة مرة أخرى يوم الجمعة المقبل، وسط توقعات بسقوط أمطار في هذا اليوم مع انتشار الغيوم ونشاط الرياح في أجواء خريفية صعبة، وطقس غير مستقر.

مغادرة الزائرين بسبب طقس مطروح

وتسبب سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة في مغادرة زوار مرسى مطروح للمدينة، نتيجة استمرار حالة الطقس غير المستقرة.

تحذيرات جمعية الصيادين عن طقس مطروح

وحذرت جمعية الصيادين في مدينة مرسى مطروح جميع الصيادين والبحارة وقائدي مراكب الصيد الكبيرة، من حالة الطقس غير المستقرة في البحر، وأكد «غنيوة موز الفردي»، رئيس جمعية الصيادين لـ«الوطن»، أن الجمعية حذرت الصيادين من السروح بسبب توقعات بهطول أمطار غزيرة، وارتفاع المد والجزر في البحر، ونشاط الرياح وسوء الأحوال الجوية، وشددت الجمعية على الصيادين بدخول أقرب ميناء لها حال اضطراب حركة اللاحة، للحفاظ على أرواح الصيادين، حتى تستقر الأحوال الجوية.