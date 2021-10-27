طقس مطروح غائم جزئيا.. اعرف درجات الحرارة وتوقعات سقوط الأمطار

يشهد طقس مطروح، اليوم 27 أكتوبر 2021، انخفاضا في درجات الحرارة عن اليومين الماضيين، مع أجواء تنتشر بها غيوم جزئية في سماء مدينة مرسى مطروح، والمدن الساحلية المجاورة، بدءا من مدينة الحمام شرقا وحتى مدينة السلوم غربا، ومرورا بمدن ومناطق العلمين وسيدي عبدالرحمن، وتل العيس، والعلمين الجديدة، والضبعة، وفوكة ورأس الحكمة وسيدي حنيش، وباغوش، ومرسى مطروح، والنجيلة، وسيدي براني، مع ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو، واستقرار سرعة الرياح على نفس معدل الأيام الماضية.

طقس مطروح.. درجات الحرارة

وتنشر «الوطن» من خلال هذا التقرير تفاصيل طقس اليوم منها درجات الحرارة، وذلك ضمن الخدمات الإخبارية التي تقدمها لقرائها، والتي يبحث عنها القراء على محركات البحث في مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي، وسجلت درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، في مدينة مرسى مطروح، طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية 22 درجة مئوية، وتسجل نسبة الرطوبة 72 %، وسرعة الرياح 16 كم/ الساعة، بينما تسجل توقعات سقوط الأمطار 1% فقط، مع غيوم جزئية على مدار اليوم، في مختلف أنحاء مطروح.

طقس مطروح اليوم يجذب الزائرين

ويعكس طقس مطروح أجواء فصل الخريف بالغيوم ووجود سطوع متوسط للشمس، مع عدم سقوط الأمطار حتى الآن منذ بداية الفصل على مدينة السحر والجمال، وهو ما كان له أثر إيجابي على المدينة باستقبالها زائرين من بعض المحافظات خاصة الأسر التي لا يوجد لديهم أطفال في سن المدارس، وحديثي الزواج، للاستمتاع بالأجواء الخريفية الجميلة والجلوس على البحر والكورنيش، وزيارة المعالم السياحية من المتاحف، والشواطئ، وجولات بحرية باليخوت لرؤية مرسى مطروح من داخل البحر، وزيارة كهف الملح، وذلك بعيدا عن زحام فصل الصيف تجنبا للتجمعات خوفا من انتشار فيروس كورونا، في أجواء خريفية مبهجة تشهدها مدينة مرسى مطروح.