طقس مطروح اليوم.. تعرف على درجة الحرارة وتوقعات سقوط الأمطار

شهد طقس مطروح اليوم، سطوع الشمس منذ لحظات الشروق، وسط أجواء خريفية ممتعة، وتشهد المحافظة درجات حرارة معتدلة، منذ عدة أيام، ما جعلها قبلة للزائرين في موسم الخريف منذ مطلع شهر أكتوبر وحتى الأسبوع الأخير من ذات الشهر.

طقس مطروح.. درجات الحرارة والرياح

وسجلت درجات الحرارة 25 درجة للكبرى، و19 درجة للصغرى، ونسبة الرطوبة 63 %، وتبلغ سرعة الرياح 18 كم/ الساعة، ومن المتوقع هطول الأمطار بنسبة 1 %، ووجود غيوم في أماكن متفرقة وبعض السحب المحملة بالأمطار.

طقس مطروح يؤثر على الشواطىء والكورنيش

وينعكس طقس مطروح على المناطق السياحية في مدينة السحر والجمال، خاصة وسط المدينة باستمتاع المواطنين بالجلوس على الكورنيش تحت البرجولات والمدعومة بالكراسي التي تحمي من قسوة حرارة الشمس، والأمطار حالة سقوطها، كما يجلسون على الكورنيش نفسه، بين العصر والمغرب، لمتابعة مشهد غروب الشمس.

وأدى استقرار حالة الطقس في مطروح إلى إستمرار تدفق الزوار على المدينة للاستمتاع بها في شهر أكتوبر هذا العام، والابتعاد عن الزحام، في ظل جائحة كورونا، ما يضع مطروح في مقدمة المدن الجاذبة للسياحة عقب انتهاء موسم الصيف وعدم توقفها في موسم الخريف، في ظل عدم هطول أمطار منذ بداية الخريف.

ولا يزال أهالى مطروح يرتدون الملابس الخفيفة بسبب تحسن حالة الجو في مطروح، وسطوع الشمس طوال النهار، وعدم سقوط أمطار، ومن المتوقع انخفاض درجات الحرارة مع بداية شهر نوفمبر بكافة أنحاء المحافظة.