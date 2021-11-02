طقس الإسكندرية اليوم غائم جزئيا وتوقعات بعدم هطول أمطار

شهد طقس الإسكندرية اليوم الثلاثاء، تكاثر للسحب واختفاء بسيط لأشعة الشمس مع ثبات درجة الحرارة منذ أيام، وانخفاض سرعة الرياح ومعدلات الرطوبة مقارنة بالأيام الماضية، وسط توقعات هيئة الأرصاد الجوية، بعدم هطول أمطار على المدينة، ما أدى إلى تراجع الاستعدادات في شوارع الإسكندرية.

طقس الإسكندرية اليوم الثلاثاء

وسجلت درجات الحرارة في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، 27 درجة مئوية، بارتفاع طفيف مقارنة بالأيام الماضية، إضافة إلى انخفاض درجة الرطوبة عند 57% بعد ثباتها لعدة أيام، مع تراجع سرعة الرياح لتصل إلى 14كم/ ساعة.

الإسكندرية تستعد لموسم الأمطار

ومن المقرر أن تشهد المدينة الساحلية أولى النوات خلال شهر نوفمبر الجاري، وهي نوة «المكنسة»، والتي تعلن عن القدوم الحقيقي للشتاء، وحتى الآن مازال البعض يرتدي الملابس الصيفية بسبب الطقس المتقلب، إضافة إلى سقوط أمطار خفيفة خلال الأيام السابقة، دون أي تأثير على الطقس أو الشوارع.

ومع أول نوة تشهد المدينة الساحلية استمرار هطول الأمطار على مدار 6 أيام ومن المتوقع أن تتساقط أمطار نوة «المكنسة»، في منتصف شهر نوفمبر الجاري.

نوة المكنسة في الإسكندرية منتصف نوفمبر

وتعتبر نوة المكنسة أولى النوات الشديدة على المدينة الساحلية، إذ تبدأ في 16 نوفمبر من كل عام، وتستمر لمدة 4 أيام، وتكون مصحوبة برياح شمالية غربية تكنس البحر، بالإضافة إلى هطول الأمطار الغزيرة، وعادة ما تشهد المدينة الساحلية فرض حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تداعيات النوة.