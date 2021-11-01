أخبار الإسكندرية.. مهددة بالاختفاء وإحباط تهريب 32 ألف يورو

شهدت محافظة الإسكندرية أحداثاً عدة على مدار الساعات الماضية، على النواحي كافة، حيث برز الحدث الأبرز في ترديد اسمها ضمن مؤتمر قمة المناخ، الذي يشير إلى إمكانية اختفاء الإسكندرية مع ارتفاع درجات الحرارة، فيما شهدت المدينة إحباط محاولة لتهريب 32 ألف يورو في مطار برج العرب، بالإضافة إلى تكريم مديرية تعليم الإسكندرية لأسر 8 شهداء، بالتزامن مع احتفالات المدارس بانتصارات أكتوبر، فيما نشرت جامعة الإسكندرية 60 بحثاً جديداً في النشر الدولي بمجلات (Scopus) العالمية.

تعليم الإسكندرية تكرم أسر 8 شهداء بالتزامن مع احتفالات المدارس بانتصارات أكتوبر

كرمت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد سعد، اليوم الاثنين، أسر 8 شهداء، هم: «الشهيد العميد محمد الكومي، والشهيد العميد محمد سمير، والشهيد المقدم أيمن كتات، والشهيد المقدم شريف عمر، والشهيد الرائد عبد السلام حمادة، والشهيد النقيب محمد أحمد عبده، والشهيد النقيب عمرو إبراهيم، والشهيد الرقيب أول محمد علوي»، وذلك بالتزامن مع احتفالات المدارس بانتصارات أكتوبر.

تحذير في مؤتمر قمة المناخ من اختفاء الإسكندرية مع ارتفاع درجات الحرارة

وبرز اسم الإسكندرية في مؤتمر قمة المناخ حول ارتفاع درجات الحرارة، بعدما فاجأ رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الحضور في قمة المناخ بالحديث عن اختفاء الإسكندرية وشنغهاي وميامي، عند ارتفاع درجات الحرارة بنحو 4 درجات.

وقال «جونسون» إن نهاية العالم أصبحت قريبة، وعملية ضخ الكربون في الهواء متسارعة، مؤكدا على جميع العالم بضرورة الإسراع في اتخاذ التدابير لمواجهة التغيرات المناخية.

إحباط تهريب 32 ألف يورو في مطار برج العرب

وتمكن رجال جمارك مطار برج العرب الدولي في الإسكندرية، اليوم الاثنين، من إحباط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي، تمثلت في 32 ألف يورو حاول المهربون تهريبها داخل عبوات شيكولاتة، بالمخالفة لقوانين مكافحة غسيل الأموال والبنك المركزي والجهاز المصرفي والجمارك.

جامعة الإسكندرية تنشر 60 بحثاً جديداً في النشر الدولي

وأعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أن أعضاء هيئة تدريس الجامعة قاموا اليوم الاثنين الأول من نوفمبر 2021، بنشر 60 بحثاً متميزًا ضمن المجلات المرفوعة على منصة «سكوبس‏ Scopus» العالمية.